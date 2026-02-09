Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι έξαλλος και ξεσπάει στον Άρη, απόψε στις 21:00

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Άρης ετοιμάζεται να φύγει κρυφά, αφού γράφει πρώτα ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Την ίδια στιγμή, η Αλίκη, άναυδη με το γράμμα της Κυβέλης, την περιμένει στο ξενοδοχείο για να τη ρωτήσει τι σημαίνουν όλα αυτά.

Διαλυμένη και πανικόβλητη από τις εξελίξεις των γεγονότων, η Κυβέλη, φτάνει τρέχοντας στο ξενοδοχείο, ελπίζοντας πως θα προλάβει την Αλίκη πριν το διαβάσει. Αντί για αυτό, βρίσκεται να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα…

Η Φρίντα προτείνει στον Χαραλάμπη να κάνουν μήνυση στον Χατζημήτρο από την στιγμή που προχώρησε την έξωση. Άδικα προσπαθεί ο Χαραλάμπης να πείσει τους συμπατριώτες του να κάνουν τη μήνυση όλοι μαζί.

Εκείνοι, έξαλλοι, αποφασίζουν να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν τον Χαραλάμπη αντί για τον Χατζημήτρο.

Η Πελαγία αποφασίσει να γράψει στην Θεώνη όλα όσα συμβαίνουν, μήπως και πεισθεί να επιστρέψει.

Η Αλίκη πάει να χαιρετήσει τον Άρη, που είναι αποφασισμένος να φύγει. Εκείνος της δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, την ώρα που ο Πέτρος μπαίνει στο δωμάτιο και παρεξηγεί αυτό που συμβαίνει…

Η Αλίκη και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι με το χειρότερο εφιάλτη τους. Ο Πέτρος, έχοντας παρεξηγήσει αυτό που είδε, φεύγει από το πανδοχείο χωρίς να πει κουβέντα και δεν δέχεται εξηγήσεις ούτε από τον Άρη ούτε από την Αλίκη. Τώρα η αλήθεια για τη σχέση της Αλίκης και του Άρη στο παρελθόν θα έρθει στο φως…

Η Κυβέλη, για άλλη μια φορά, δρα παρασκηνιακά για να σώσει το ξενοδοχείο. Παίρνει πίσω την ακύρωση του γάμου της κόρης της με τον Ρήγα και το ξέσπασμα της Αλίκης, που διεκδικεί την ελευθερία της, ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Ενώ ο Χατζημήτρος πιστεύει πως βρήκε τη γυναίκα της ζωής του για να φτιάξει οικογένεια, η Λίτσα προβλέπει ότι η Μελίνα θα φέρει την καταστροφή, και οι σχέσεις της με τον Γεράσιμο οδηγούνται σε κρίσιμο σημείο.

Ο νέος αστυνομικός διευθυντής, Αργύριος Κονδύλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αντικαθιστά τον Χρόνη. Ένα ένταλμα για έρευνα στο Grand Hotel φέρνει στο φως ένα νέο στοιχείο και ο Νικόλας συλλαμβάνεται για τον φόνο της Ελένης.