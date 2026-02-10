Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος και τα τρία αδέρφια όμηροι σε μια αποθήκη

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε στις 22:30 με νέο επεισόδιο και κάθε Τρίτη στον ΑΝΤ1 μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη νέες περιπέτειες, μπλεξίματα και ανατροπές.

Ο Ζαμαγιάς μεταφέρει τα αδέρφια και τον Μιχαήλο σε μία αποθήκη. Κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους ζουν στιγμές αγωνίας, αλλά και φοβερών αποκαλύψεων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και μία άλλη ομηρία, που διαδραματίζεται με κωμικό τρόπο στο σπίτι της Διαμάντως.

Τα πράγματα φαίνονται άσχημα για τα αδέρφια και τον Μιχαήλο, μέχρι που ένας άντρας εισβάλλει στην αποθήκη και απειλεί τον Ζαμαγιά.

Ο Ζαμαγιάς έχει κάνει ένα μοιραίο λάθος, το οποίο θα του κοστίσει ακριβά, όμως, για τους ήρωες ίσως αυτό να είναι η σωτηρία τους….

Δείτε το τρέιλερ:

 

