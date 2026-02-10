Αστυνομική επιχείρηση σε Φυλή και Αχαρνές: Ξήλωσαν καλώδιο 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές – 12 συλλήψεις

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2026 σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών, με στόχο την αντιμετώπιση της παρανομίας και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., καθώς και στελέχη από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε επίσης αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για την επιτήρηση της περιοχής και τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν 12 άτομα για διάφορα αδικήματα, ανάμεσά τους κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν οδήγηση χωρίς άδεια, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους και άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησε αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 520 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια εξάλειψης των ρευματοκλοπών, που αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια ασφάλεια και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για τις συλλήψεις και τις παραβάσεις υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία θα εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση.

