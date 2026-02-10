Τελεσίγραφο Τραμπ προς Ιράν: «Συμφωνία τώρα ή θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας με δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επανεκκίνησαν τις διαπραγματεύσεις την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν, για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου. Παράλληλα, ωστόσο, η Ουάσινγκτον προχωρά σε μαζική στρατιωτική ενίσχυση στον Περσικό Κόλπο.

«Ή θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την τελευταία φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Axios.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι αναμένει τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα.

Τι δηλώνει ο Τραμπ

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και ενδέχεται να σταλεί και άλλη», είπε, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πράγματι έχουν γίνει συζητήσεις για την αποστολή δεύτερης δύναμης κρούσης στην περιοχή.

Ήδη στην περιοχή βρίσκεται το USS Abraham Lincoln μαζί με τη δύναμή του, που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και πολεμικά πλοία. Οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή και κατά μεγάλο μέρος του πολέμου στη Γάζα.

Παρά τη στρατιωτική πίεση, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διπλωματική οδό, λέγοντας ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ να κάνει συμφωνία» και ότι αυτή τη φορά προσέρχεται στις συνομιλίες πολύ πιο σοβαρά, λόγω της στρατιωτικής απειλής.

«Την προηγούμενη φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε, αναφερόμενος στις αμερικανικές επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο. «Υπερεκτίμησαν τη θέση τους».

Αυτή τη φορά, όπως είπε, οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές».

Σημεία τριβής

Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί τίποτε πέρα από το πυρηνικό της πρόγραμμα, και ακόμη και τότε δεν αποδέχεται την εγκατάλειψη του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου.

Αυτό έχει οδηγήσει «γεράκια» στην Ουάσιγκτον και στο Ισραήλ στο συμπέρασμα ότι μια συνολική συμφωνία είναι ανέφικτη και ότι ο Τραμπ θα πρέπει να στραφεί στη στρατιωτική επιλογή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «αυτονόητο» το ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, προσθέτοντας ότι θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα βαλλιστικά του πυραυλικά αποθέματα.

«Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», είπε.

Η επίσκεψη Νετανιάχου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επικείμενη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται πολύ πιο επιφυλακτικός για τις προοπτικές μιας «μεγάλης συμφωνίας».

Ο Τραμπ, πάντως, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πως ο Νετανιάχου ανησυχεί για τις αμερικανοϊρανικές συνομιλίες. «Κι εκείνος θέλει μια συμφωνία. Θέλει μια καλή συμφωνία», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η επίσκεψη —η έβδομη του Νετανιάχου από τότε που επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο— επισπεύστηκε για να προσαρμοστεί στο πρόγραμμά του.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε πριν την αναχώρησή του ότι θα παρουσιάσει στον Αμερικανό πρόεδρο «τις βασικές αρχές» που, κατά την άποψή του, είναι κρίσιμες «όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά για όλους όσοι επιθυμούν ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Τρέχουσες διεργασίες

Ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, βρέθηκε την Τρίτη στη Μουσκάτ, όπου συναντήθηκε με τον σουλτάνο και τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν.

Την Τετάρτη αναμένεται στην Ντόχα για συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους του Κατάρ. Ομάν και Κατάρ αποτελούν βασικούς διαμεσολαβητές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Λαριτζανί μεταφέρει τις ιρανικές θέσεις στους διαμεσολαβητές, ενόψει του δεύτερου γύρου συνομιλιών.

Παράλληλα, ο Λαριτζανί έστειλε μήνυμα μέσω X προς τις ΗΠΑ πριν από την επίσκεψη Νετανιάχου, προειδοποιώντας:

«Οι Αμερικανοί πρέπει να σκεφτούν συνετά και να μην επιτρέψουν σε εκείνον, μέσω θεατρινισμών, να υπονοήσει πριν την πτήση του ότι “πάει να διδάξει στους Αμερικανούς το πλαίσιο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων”. Πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση απέναντι στον καταστροφικό ρόλο των Σιωνιστών».

Netanyahu is now on his way to the United States. Americans must think wisely and not allow him, through posturing, to imply before his flight that ‘I want to go and teach Americans the framework of the nuclear negotiations.’

They must remain alert to the destructive role of the… pic.twitter.com/DdYCjh7G43 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) February 10, 2026

Πηγή: Axios