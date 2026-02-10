Τζέι Ντι Βανς: Διαγράφηκε ανάρτηση στον λογαριασμό του με αναφορά στη Γενοκτονία των Αρμενίων – Οι αντιδράσεις και οι διευκρινίσεις

Αναστάτωση προκάλεσε ανάρτηση που αναρτήθηκε και στη συνέχεια διαγράφηκε στον επίσημο λογαριασμό του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στην πλατφόρμα X, στην οποία γινόταν ρητή αναφορά στη Γενοκτονία των Αρμενίων, μετά την επίσκεψή του στο μνημείο Τσιτσερνακαμπέρντ στο Γερεβάν.

Η αρχική ανάρτηση ανέφερε ότι ο Βανς και η σύζυγός του Ούσα Βανς κατέθεσαν στεφάνι «προς τιμήν των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915». Η διατύπωση αυτή, ωστόσο, αποκλίνει από την πάγια γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία αποφεύγει τον όρο «γενοκτονία» για τις μαζικές δολοφονίες και εκτοπισμούς Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, προκειμένου να μην διαταράξει τις σχέσεις με την Τουρκία.

Λίγη ώρα αργότερα, η ανάρτηση διαγράφηκε, με αξιωματούχο από το περιβάλλον του Βανς να αποδίδει το περιστατικό σε συνεργάτες που δεν συνόδευαν την αποστολή του αντιπροέδρου στο ταξίδι.

Αντιδράσεις από την αρμενική κοινότητα

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής κατήγγειλε τη διαγραφή, κάνοντας λόγο για «πράξη άρνησης», η οποία –όπως υποστήριξε– συνάδει με «την υποχώρηση του προέδρου Τραμπ από την ειλικρινή αμερικανική μνήμη ενός εγκλήματος που έχει αναγνωριστεί από όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ, το Κογκρέσο, τον Λευκό Οίκο και περισσότερους από δώδεκα συμμάχους στο ΝΑΤΟ».

Ο ίδιος ο Βανς, ο πρώτος εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Αρμενία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η επίσκεψη στο μνημείο έγινε «ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και την αρμενική κυβέρνηση», χαρακτηρίζοντας τις σφαγές «ένα πολύ τρομερό γεγονός που συνέβη πριν από λίγο παραπάνω από 100 χρόνια».

Διευκρινίσεις από το περιβάλλον του Βανς

Εκπρόσωπος του Βανς δήλωσε στο CNN ότι ο λογαριασμός του αντιπροέδρου «διαχειρίζεται κυρίως οπτικοακουστικό υλικό των δραστηριοτήτων του» και παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο Βανς επί τόπου.

Αργότερα, ο επίσημος λογαριασμός του αντιπροέδρου αναδημοσίευσε ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου του, με φωτογραφίες από την τελετή κατάθεσης στεφάνου και χειρόγραφη σημείωσή του στο βιβλίο επισκεπτών, όπου ανέφερε:

«Σε επίσημη μνήμη των ζωών που χάθηκαν, τιμούμε την αντοχή και το διαχρονικό πνεύμα του αρμενικού λαού».

Ιστορικό πλαίσιο

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων κυμαίνονται από 300.000 έως 2 εκατομμύρια Αρμενίους την περίοδο 1914–1923, με τις περισσότερες ιστορικές μελέτες να κάνουν λόγο για 600.000 έως 1,5 εκατομμύριο νεκρούς. Το 2021, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ που αναγνώρισε επισήμως τη σφαγή ως γενοκτονία, προκαλώντας έντονη αντίδραση από την Άγκυρα.

