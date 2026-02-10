Τζέι Ντι Βανς: Διαγράφηκε ανάρτηση στον λογαριασμό του με αναφορά στη Γενοκτονία των Αρμενίων – Οι αντιδράσεις και οι διευκρινίσεις

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ

Αναστάτωση προκάλεσε ανάρτηση που αναρτήθηκε και στη συνέχεια διαγράφηκε στον επίσημο λογαριασμό του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στην πλατφόρμα X, στην οποία γινόταν ρητή αναφορά στη Γενοκτονία των Αρμενίων, μετά την επίσκεψή του στο μνημείο Τσιτσερνακαμπέρντ στο Γερεβάν.

Η αρχική ανάρτηση ανέφερε ότι ο Βανς και η σύζυγός του Ούσα Βανς κατέθεσαν στεφάνι «προς τιμήν των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915». Η διατύπωση αυτή, ωστόσο, αποκλίνει από την πάγια γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία αποφεύγει τον όρο «γενοκτονία» για τις μαζικές δολοφονίες και εκτοπισμούς Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, προκειμένου να μην διαταράξει τις σχέσεις με την Τουρκία.

Λίγη ώρα αργότερα, η ανάρτηση διαγράφηκε, με αξιωματούχο από το περιβάλλον του Βανς να αποδίδει το περιστατικό σε συνεργάτες που δεν συνόδευαν την αποστολή του αντιπροέδρου στο ταξίδι.

Αντιδράσεις από την αρμενική κοινότητα

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής κατήγγειλε τη διαγραφή, κάνοντας λόγο για «πράξη άρνησης», η οποία –όπως υποστήριξε– συνάδει με «την υποχώρηση του προέδρου Τραμπ από την ειλικρινή αμερικανική μνήμη ενός εγκλήματος που έχει αναγνωριστεί από όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ, το Κογκρέσο, τον Λευκό Οίκο και περισσότερους από δώδεκα συμμάχους στο ΝΑΤΟ».

Ο ίδιος ο Βανς, ο πρώτος εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Αρμενία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η επίσκεψη στο μνημείο έγινε «ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και την αρμενική κυβέρνηση», χαρακτηρίζοντας τις σφαγές «ένα πολύ τρομερό γεγονός που συνέβη πριν από λίγο παραπάνω από 100 χρόνια».

Διευκρινίσεις από το περιβάλλον του Βανς

Εκπρόσωπος του Βανς δήλωσε στο CNN ότι ο λογαριασμός του αντιπροέδρου «διαχειρίζεται κυρίως οπτικοακουστικό υλικό των δραστηριοτήτων του» και παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο Βανς επί τόπου.

Αργότερα, ο επίσημος λογαριασμός του αντιπροέδρου αναδημοσίευσε ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου του, με φωτογραφίες από την τελετή κατάθεσης στεφάνου και χειρόγραφη σημείωσή του στο βιβλίο επισκεπτών, όπου ανέφερε:

«Σε επίσημη μνήμη των ζωών που χάθηκαν, τιμούμε την αντοχή και το διαχρονικό πνεύμα του αρμενικού λαού».

Ιστορικό πλαίσιο

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων κυμαίνονται από 300.000 έως 2 εκατομμύρια Αρμενίους την περίοδο 1914–1923, με τις περισσότερες ιστορικές μελέτες να κάνουν λόγο για 600.000 έως 1,5 εκατομμύριο νεκρούς. Το 2021, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ που αναγνώρισε επισήμως τη σφαγή ως γενοκτονία, προκαλώντας έντονη αντίδραση από την Άγκυρα.

Πηγή: CNN

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επί...
02:46 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι...
00:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ...
23:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα