Νέα ένταση στην Αλβανία: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών – Ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν τη νύχτα της Τρίτης με την αστυνομία στα Τίρανα, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι με ένα αίτημα: Την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν για διαφθορά. Πρόκειται για νέο γύρο επεισοδίων στην Αλβανία με διαδηλωτές που στρέφονται κατά της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ σε κυβερνητικό κτίριο, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση αντλιών νερού.

Η αποψινή ήταν άλλη μία από τις βίαιες διαδηλώσεις που σημειώνονται στην Αλβανία το τελευταίο διάστημα και θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη σταθερότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά αδιαλείπτως από το 2013. Οι πολιτικές εντάσεις οξύνθηκαν από τον Δεκέμβριο, αφού η Ειδική Εισαγγελία παρέπεμψε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, την Μπελίντα Μπαλούκου, με την κατηγορία της παρέμβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς για μεγάλα κατασκευαστικά σχέδια, εκτιμώντας ότι ευνόησε ορισμένες εταιρείες, κάτι που η ίδια αρνείται.

Στην κεντρική πλατεία των Τιράνων είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας σημαίες και πλακάτ και φωνάζοντας το σύνθημα «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια.

Η Ειδική Εισαγγελία, αρμοδιότητα της οποίας είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα να άρει την ασυλία της Μπαλούκου, ώστε να προχωρήσει στη σύλληψή της. Δεν είναι σαφές πότε και αν θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επί...
02:46 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι...
00:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ...
23:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα