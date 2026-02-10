Νέα ένταση στην Αλβανία: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών – Ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου – ΒΙΝΤΕΟ

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν τη νύχτα της Τρίτης με την αστυνομία στα Τίρανα, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι με ένα αίτημα: Την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν για διαφθορά. Πρόκειται για νέο γύρο επεισοδίων στην Αλβανία με διαδηλωτές που στρέφονται κατά της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ σε κυβερνητικό κτίριο, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση αντλιών νερού.

Η αποψινή ήταν άλλη μία από τις βίαιες διαδηλώσεις που σημειώνονται στην Αλβανία το τελευταίο διάστημα και θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη σταθερότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά αδιαλείπτως από το 2013. Οι πολιτικές εντάσεις οξύνθηκαν από τον Δεκέμβριο, αφού η Ειδική Εισαγγελία παρέπεμψε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, την Μπελίντα Μπαλούκου, με την κατηγορία της παρέμβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς για μεγάλα κατασκευαστικά σχέδια, εκτιμώντας ότι ευνόησε ορισμένες εταιρείες, κάτι που η ίδια αρνείται.

Στην κεντρική πλατεία των Τιράνων είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας σημαίες και πλακάτ και φωνάζοντας το σύνθημα «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια.

Η Ειδική Εισαγγελία, αρμοδιότητα της οποίας είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα να άρει την ασυλία της Μπαλούκου, ώστε να προχωρήσει στη σύλληψή της. Δεν είναι σαφές πότε και αν θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ