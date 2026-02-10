Ύπνος: Οι άνθρωποι «κοιμούνται καλύτερα» όταν σταματούν μια κοινή απογευματινή συνήθεια, σύμφωνα με ειδικούς

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Οι άνθρωποι «κοιμούνται καλύτερα» όταν σταματούν μια κοινή απογευματινή συνήθεια, σύμφωνα με ειδικούς
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Πολλοί άνθρωποι βλέπουν τη ποιότητα του ύπνου τους να βελτιώνεται θεαματικά μόλις σταματήσουν μια συγκεκριμένη συνήθεια. Το Βασιλικό Κολλέγιο Ψυχιάτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Royal College of Psychiatrists) μοιράστηκε πολύτιμες συμβουλές για όσους παλεύουν με την αϋπνία και τις διαταραχές ύπνου.

Ύπνος: Γιατρός αποκαλύπτει ένα συνηθισμένο λάθος που σας εμποδίζει να κοιμηθείτε τον χειμώνα

Γιατί ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος

Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τη σημασία του καλού ύπνου για την ψυχική και σωματική υγεία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) επισημαίνει ότι ο επαρκής ύπνος:

  • Μειώνει το στρες και βελτιώνει τη διάθεση.
  • Υποστηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού.
  • Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο “ένοχος” για την αϋπνία μπορεί να κρύβεται στη διατροφή σας

Παρά τη σημασία του, ο ποιοτικός ύπνος είναι συχνά δύσκολος στόχος. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο, με την καφεΐνη να αποτελεί τον βασικό ένοχο για τα προβλήματα ύπνου.

Ύπνος: Ειδικός μοιράζεται 6 απλές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε πιο γρήγορα κάθε βράδυ

Η καφεΐνη δρα ως διεγερτικό, αυξάνοντας την εγρήγορση, αλλά μπορεί να διαταράξει τους φυσικούς ρυθμούς του ύπνου, οδηγώντας σε κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο «κανόνας των 2 μ.μ.» για καλύτερο ύπνο

Δεδομένου ότι η επίδραση της καφεΐνης μπορεί να διαρκέσει έως και επτά ώρες, οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή της το βράδυ, ή ακόμα και από το απόγευμα.

Το Βασιλικό Κολλέγιο Ψυχιάτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο προτείνει τον «κανόνα των 2 μ.μ.»: «Σταματήστε την κατανάλωση τσαγιού, καφέ ή οποιουδήποτε άλλου ροφήματος με καφεΐνη μετά τις 2 το μεσημέρι. Αν θέλετε ένα ζεστό ρόφημα το βράδυ, προτιμήστε κάτι με γάλα ή ένα βότανο χωρίς καφεΐνη».

Συμβουλές για μια σωστή ρουτίνα ύπνου

Εκτός από τον περιορισμό της καφεΐνης, οι ειδικοί προτείνουν τα εξής:

  • Σταθερό ωράριο: Τηρήστε συγκεκριμένες ώρες ύπνου και αφύπνισης.
  • Χαλάρωση: Αφιερώστε 30 λεπτά έως δύο ώρες πριν τον ύπνο για να «κατεβάσετε ταχύτητα», αποφεύγοντας την εργασία ή το διάβασμα.
  • Ψηφιακή αποτοξίνωση: Αφήστε το κινητό σας έξω από το δωμάτιο πριν κοιμηθείτε.
  • Καταγραφή σκέψεων: Αν το μυαλό σας «τρέχει» το βράδυ, δοκιμάστε να γράψετε τις ανησυχίες σας σε ένα χαρτί ή να κάνετε ένα ζεστό ντους.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Είναι φυσικό να έχουμε περιστασιακά κακό ύπνο λόγω άγχους ή αλλαγών στη ζωή μας. Ωστόσο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συμβουλεύει να επισκεφθείτε έναν γιατρό εάν:

  • Αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου για μήνες.
  • Οι αλλαγές στις συνήθειές σας δεν έχουν βοηθήσει.
  • Η αϋπνία επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά σας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
06:00 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αρτηριακή πίεση: Το φρούτο που είναι πλούσιο σε κάλιο και μπορεί να την μειώσει, σύμφωνα με μελέτη

Ένα νόστιμο φρούτο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ακόμη και ...
06:00 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Φυτικές ίνες και πρωτεΐνη: Το μυστικό συστατικό που πρέπει να προσθέσετε στα ζυμαρικά σας, σύμφωνα με ειδικό

Αν δυσκολεύεστε να εντάξετε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες στα γεύματά σας, δεν ...
22:01 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ύπνος: Νοσηλεύτρια αποκαλύπτει ότι «ο κανόνας των 9 μ.μ.» μπορεί να διευκολύνει την απώλεια βάρους

Μια ειδικός στον τομέα της υγείας μοιράζεται πολύτιμες συμβουλές, επισημαίνοντας τα πιο συνηθι...
06:00 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Κρυολόγημα: Το σπιτικό γιατροσόφι που προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα, σύμφωνα με φαρμακοποιό

Με τις ιώσεις να βρίσκονται σε έξαρση, μια φαρμακοποιός προτείνει μια φυσική και οικονομική λύ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα