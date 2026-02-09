Ύπνος: Νοσηλεύτρια αποκαλύπτει ότι «ο κανόνας των 9 μ.μ.» μπορεί να διευκολύνει την απώλεια βάρους

Μια ειδικός στον τομέα της υγείας μοιράζεται πολύτιμες συμβουλές, επισημαίνοντας τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν όσοι προσπαθούν να χάσουν κιλά. Όσοι πασχίζουν να χάσουν κιλά, ίσως δουν ταχύτερα αποτελέσματα αλλάζοντας απλώς την ώρα που πέφτουν για ύπνο. Σύμφωνα με μια νοσηλεύτρια, η υποτίμηση της σημασίας του ποιοτικού ύπνου είναι ένα από τα τρία βασικά λάθη που γίνονται συχνά κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας για απώλεια βάρους.

Τα 3 κρίσιμα λάθη που εμποδίζουν την απώλεια βάρους

Η Ruth Stephen, πιστοποιημένη οικογενειακή νοσηλεύτρια στην CLS Health, αναφέρθηκε στα τρία λάθη που εμποδίζουν την απώλεια βάρους σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό @Clshealth στο TikTok. Η ειδικός έδωσε συμβουλές για αποτελεσματική απώλεια βάρους, ξεκινώντας από τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής.

«Αυτά είναι τα τρία βασικά λάθη που κάνουν όλοι και εμποδίζουν την απώλεια βάρους. Πρώτον, ας μιλήσουμε για τη διατροφή. Το να παραλείπετε γεύματα και να κόβετε όλους τους υδατάνθρακες δεν είναι η καλύτερη λύση. Αντίθετα, καταναλώστε υγιεινά λιπαρά, σύνθετους υδατάνθρακες, όπως το καστανό ρύζι, λαχανικά και άπαχη πρωτεΐνη», τόνισε η νοσηλεύτρια.

Αυστηρές δίαιτες και παράλειψη γευμάτων : Η ειδικός επεσήμανε ότι η λύση βρίσκεται στην ποιότητα των τροφών και όχι στις στερήσεις.

: Η ειδικός επεσήμανε ότι η λύση βρίσκεται στην ποιότητα των τροφών και όχι στις στερήσεις. Μόνο αερόβια άσκηση (Cardio) : Εξηγώντας τη σημασία της άσκησης, η Ruth σημείωσε: «Μην κάνετε μόνο cardio. Προσθέστε την προπόνηση ενδυνάμωσης (βάρη) στη ρουτίνα σας και παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά άσκησής σας».

: Εξηγώντας τη σημασία της άσκησης, η Ruth σημείωσε: «Μην κάνετε μόνο cardio. Προσθέστε την προπόνηση ενδυνάμωσης (βάρη) στη ρουτίνα σας και παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά άσκησής σας». Η υποτίμηση της σημασίας ύπνου: Τέλος, η νοσηλεύτρια υπογράμμισε ότι η ποιότητα του ύπνου συχνά παραβλέπεται. «Ο ύπνος είναι κρίσιμος την απώλεια βάρους. Βοηθά στον έλεγχο της όρεξης, την ισορροπία των ορμονών και την αποκατάσταση του οργανισμού. Γι’ αυτό, φροντίστε να κοιμάστε τουλάχιστον 8 έως 10 ώρες κάθε βράδυ», συμβούλευσε.

Γιατί η έλλειψη ύπνου εμποδίζει την απώλεια βάρους

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η έλλειψη ύπνου μπορεί να σαμποτάρει την προσπάθειά σας για απώλεια βάρους. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS): «Η έρευνα δείχνει ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες που δεν κοιμούνται αρκετά, έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν το φυσιολογικό όριο βάρους».

Αυτό συμβαίνει κυρίως για τους εξής λόγους:

Αύξηση της όρεξης : Η έλλειψη ύπνου αυξάνει το αίσθημα της πείνας, ιδιαίτερα για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη.

: Η έλλειψη ύπνου αυξάνει το αίσθημα της πείνας, ιδιαίτερα για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη. Επιλογή έτοιμων γευμάτων : Όταν είμαστε εξαντλημένοι για να μαγειρέψουμε, καταφεύγουμε συχνότερα σε πρόχειρο φαγητό (fast food) με υψηλό θερμιδικό φορτίο.

: Όταν είμαστε εξαντλημένοι για να μαγειρέψουμε, καταφεύγουμε συχνότερα σε πρόχειρο φαγητό (fast food) με υψηλό θερμιδικό φορτίο. Μειωμένη σωματική δραστηριότητα : Η κόπωση μας κάνει λιγότερο δραστήριους, προτιμώντας καθιστικές συνήθειες, όπως η τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

: Η κόπωση μας κάνει λιγότερο δραστήριους, προτιμώντας καθιστικές συνήθειες, όπως η τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κακή ψυχολογία: Ο κακός ύπνος επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση και τη γενικότερη συμπεριφορά μας.

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε πραγματικά – Ο κανόνας των 9 μ.μ. που διευκολύνει το αδυνάτισμα

Η ποιότητα ύπνου είναι καθοριστική για την ψυχική και σωματική υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία της YouGov, η πιο συνηθισμένη ώρα αφύπνισης είναι στις 7 π.μ., με το 65% του πληθυσμού να ξυπνά μεταξύ 6 π.μ. και 8 π.μ.

Με βάση τη συμβουλή της Ruth Stephen για 8 έως 10 ώρες ύπνου, η ειδικός εξηγεί ότι κάποιος που έχει βάλει ξυπνητήρι στις 7 π.μ. θα πρέπει να βρίσκεται στο κρεβάτι ήδη από τις 9 μ.μ. Ωστόσο, οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν. Ο επαρκής ύπνος βοηθάει τους ανθρώπους να χάσουν βάρος πιο γρήγορα.

«Ένας υγιής ενήλικας χρειάζεται συνήθως περίπου επτά έως εννέα ώρες ύπνου. Παρόλα αυτά, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας και οι προσωπικές συνθήκες επηρεάζουν τη διάρκεια που χρειαζόμαστε», αναφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS).

Οι ανάγκες ανά ηλικία: