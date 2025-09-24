Ύπνος: Ειδικός εξηγεί πότε πρέπει να πίνετε τον καφέ σας το πρωί, ώστε να κοιμηθείτε καλά το βράδυ

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Ειδικός εξηγεί πότε πρέπει να πίνετε τον καφέ σας το πρωί, ώστε να κοιμηθείτε καλά το βράδυ
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο πρωινός καφές είναι για πολλούς αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Όμως, η ώρα κατανάλωσης του καφέ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου μας. Ένας ειδικός αποκαλύπτει την ιδανική ώρα για να απολαύσουμε το αγαπημένο ρόφημα, χωρίς να σαμποτάρουμε τον ύπνο μας το βράδυ.

Ύπνος: Ψυχολόγος αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που μας ξυπνάει ο πρωινός καφές – Δεν είναι μόνο η καφεΐνη

Η κατάλληλη ώρα για να πιείτε τον καφέ σας το πρωί για να αποφύγετε τα προβλήματα ύπνου

Πολλοί πιστεύουν ότι ο πρωινός καφές τους δίνει την ενέργεια που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Όμως, η κατανάλωσή του σε λάθος χρόνο του μπορεί να βλάψει την ποιότητα του ύπνου.

Εάν είστε από εκείνους που πίνουν καφέ αμέσως μόλις ξυπνήσουν, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Ένας ειδικός εξηγεί γιατί η συνήθεια αυτή μπορεί να είναι αντιπαραγωγική και να σας κρατάει ξύπνιους μέσα στη νύχτα.

Ύπνος: Το Νο1 ρόφημα που κρατά τον εγκέφαλό σας σε εγρήγορση ακόμα και όταν κοιμάστε, σύμφωνα με μελέτη

Ο Rex Isap, ιδιοκτήτης της Happy Beds, συμβουλεύει να περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα αφότου ξυπνήσετε για να πιείτε τον πρώτο σας καφέ.

Γιατί δεν πρέπει να πίνετε καφέ αμέσως μόλις ξυπνήσετε το πρωί

Ο Rex εξηγεί ότι ο εγκέφαλός μας παράγει μια χημική ουσία, την αδενοσίνη, η οποία συσσωρεύεται όσο είμαστε ξύπνιοι και προάγει τον ύπνο. Όσο περισσότερο αυξάνεται η αδενοσίνη, τόσο πιο έντονη είναι η αίσθηση της υπνηλίας.

Η καφεΐνη μπλοκάρει τους υποδοχείς της αδενοσίνης, κρατώντας μας σε εγρήγορση. Αυτός είναι ο λόγος που 1 στους 3 ανθρώπους ξυπνάει μέσα στη νύχτα, συνήθως γύρω στις 3 π.μ.

Επιπλέον, ο ειδικός αναφέρει ότι όταν ξυπνάμε, τα επίπεδα της κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες και της εγρήγορσης) είναι στο αποκορύφωμά τους. Η κατανάλωση καφέ, όταν τα επίπεδα κορτιζόλης είναι ήδη υψηλά, μπορεί να μειώσει την επίδραση της καφεΐνης και να δημιουργήσει ανοχή σ’ αυτήν.

Επομένως, για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα οφέλη του καφέ και να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα μετά το πρωινό ξύπνημα για να τον απολαύσετε.

