Κιρ Στάρμερ: Ζητεί να γίνει πλήρης έρευνα για τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με τον Πίτερ Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ζήτησε την έναρξη πλήρους έρευνας για τους δεσμούς μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του πρώην υπουργού και πρώην πρεσβευτή στο Λευκό Οίκο Πίτερ Μάντελσον, μετά τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με οικονομικές συναλλαγές και επαφές τους. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ θεωρεί ότι ο Μάντελσον δεν θα έπρεπε να παραμείνει μέλος της Βουλής των Λόρδων, αν και δεν έχει την αρμοδιότητα να τον αποπέμψει.

Ο πρωθυπουργός ανέθεσε στον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης, Κρις Γουόρμαλντ, να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις επαφές του Μάντελσον με τον Επστάιν την περίοδο 2008–2010, όταν ο πρώτος κατείχε υπουργικό αξίωμα.

Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το 2009 ο Μάντελσον, τότε υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, απέστειλε στον Επστάιν ηλεκτρονικό μήνυμα που περιελάμβανε εσωτερικό κυβερνητικό υπόμνημα για την οικονομική κατάσταση, το οποίο προοριζόταν για τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι σε άλλη επικοινωνία του, ο Μάντελσον φέρεται να πρότεινε στον Επστάιν να ζητήσει από τον επικεφαλής της JPMorgan να ασκήσει πίεση στον Βρετανό υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να μειωθεί ο φόρος στα μπόνους των τραπεζιτών.

Ο Μάντελσον παραιτήθηκε την Κυριακή από το Εργατικό Κόμμα, έπειτα από τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, ενώ είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ εκτιμά ότι ο πρώην υπουργός «δεν θα έπρεπε» να διατηρεί την ιδιότητα του λόρδου.

Ο 72χρονος Μάντελσον, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ (2004–2008), είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων από το 2008 και, σύμφωνα με τον ιστότοπο του βρετανικού κοινοβουλίου, έχει τεθεί σε αργία από τα τέλη Ιανουαρίου 2025.

Νέες αποκαλύψεις προστίθενται σε προηγούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο Επστάιν φέρεται να είχε μεταφέρει συνολικά 75.000 δολάρια, μέσω τριών συναλλαγών, σε λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Μάντελσον το 2003 και το 2004. Ο ίδιος δήλωσε στο BBC ότι δεν θυμάται τις συναλλαγές αυτές και ότι δεν γνωρίζει αν τα τραπεζικά έγγραφα είναι αυθεντικά.

Άλλα έγγραφα δείχνουν ότι το 2009 ο Επστάιν μετέφερε 10.000 στερλίνες στον Ρεϊνάλντο Αβίλα ντα Σίλβα, σύντροφο του Μάντελσον, την περίοδο που εκείνος ήταν υπουργός. Ο πρώην πρεσβευτής ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τη φιλία που διατηρούσε με τον Επστάιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ