Λονδίνο: Δύο μαθητές μαχαιρώθηκαν μέσα σε σχολική αίθουσα – Συνελήφθη 13χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σοκ έχει προκαλέσει στο βορειοδυτικό Λονδίνο επίθεση με μαχαίρι μέσα σε σχολείο, όπου δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά μέσα σε σχολική αίθουσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:40 μ.μ. (τοπική ώρα) στο Kingsbury High School, στην περιοχή Μπρεντ.

Οι δύο μαθητές διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύλληψη 13χρονου – Ανάκριση από τις Αρχές

Ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας, Detective Chief Superintendent, Λουκ Γουίλιαμς, επιβεβαίωσε ότι 13χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αφού τράπηκε σε φυγή από το σημείο.

Οι αστυνομικοί ανέκτησαν επίσης όπλο, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Ο ανήλικος παραμένει υπό κράτηση και ανακρίνεται.

Αν και την έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση.

«Βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο και εξετάζουμε κάθε πιθανό κίνητρο», δήλωσε ο Λουκ Γουίλιαμς, προσθέτοντας ότι δεν αναζητούνται άλλα άτομα.

Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας μαθητής μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα, ενώ ο δεύτερος κοντά στον λαιμό.

Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε σε αίθουσα φυσικών επιστημών, ενώ ακολούθησε γενική εκκένωση του σχολείου μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού πυρκαγιάς.

Μαθητές και γονείς αποχώρησαν από το σχολικό συγκρότημα λίγο μετά τις 7:00 μ.μ., με ορισμένους να μεταφέρονται στα σπίτια τους με περιπολικά.

Γονέας μαθητή δήλωσε πως ενημερώθηκε αρχικά μόνο για «σοβαρό περιστατικό», ενώ έμαθε ότι πρόκειται για μαχαίρωμα από την κόρη του και τα μέσα ενημέρωσης.

Άλλοι γονείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το αν τα παιδιά τους θα αισθανθούν ασφαλή να επιστρέψουν στο σχολείο.

Το σχολείο εξυπηρετεί μαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών και αριθμεί περίπου 2.000 μαθητές.

