Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Αλεξάνδρα παίρνει εκδίκηση με τον πιο σκληρό τρόπο

H ώρα η οικογένεια Βούλγαρη να πληρώσει με το πιο ακριβό τίμημα έρχεται στο αποψινό επεισόδιο της σειράς “Porto Leone– Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” στις 22:30 στον Alpha.

Πλήθος κόσμου καταφτάνει στο προαύλιο της εκκλησίας για τον πολυαναμενόμενο γάμο του Γρηγόρη και της Αγγελικής.

Η Αλεξάνδρα, αντικαθιστώντας τη μητέρα της, τη συνοδεύει ως τον γαμπρό, έχοντας στο νου της την εκτέλεση του σχεδίου της.

Ο Γιάμαρης, μαθαίνοντας για τις ανατυπώσεις των φωτογραφιών της Άντζελας από τον προφυλακιστέο Παναγάκο, πηγαίνει στο γάμο θέλοντας ν’ ανακαλύψει τι ετοιμάζουν ο Στελάρας με την Αλεξάνδρα.

Ο κόσμος μεταφέρεται αισίως στο γαμήλιο τραπέζι και η Αγγελική μαθαίνει ότι το πλάνο της Αλεξάνδρας θα εκτελεστεί ευθύς αμέσως.

Όσο κι αν προσπαθεί να την μεταπείσει και να την κάνει να λυπηθεί τον Γρηγόρη, εκείνη αρνείται.

Η ώρα της Αλεξάνδρας για την εκδίκηση της δολοφονίας του γιου της έφτασε.

Το τρεμάμενο χέρι της σηκώνει τον σουγιά δείχνοντας προς τον Γρηγόρη.

Οι Βουλγαραίοι ξεφτιλίζονται. Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο της. Εκτός από ένα πράγμα.

Γι’ αυτό, θα φροντίσει ο Στράτος. Από ψηλά.

