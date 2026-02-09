Επστάιν: Αρνήθηκε η πρώην ερωμένη του να απαντήσει στις ερωτήσεις των Αμερικανών βουλευτών – Τι ζήτησε από τον Τραμπ για να του προσφέρει ασυλία

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία με τον Τζέφρι Επστάιν με σκοπό την κακοποίηση ανηλίκων, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα ότι, αν ο πρόεδρος της χορηγήσει χάρη, θα καθαρίσει το όνομά του από κάθε παράνομη πράξη που σχετίζεται με τον Επστάιν, όπως μεταδίδει το CNN.

Η εξαιρετική πρόταση, που διατυπώθηκε από τον δικηγόρο της Μάξγουελ, τη Δευτέρα το πρωί, ώρα ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής κατάθεσής της ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, εξασφαλίζει ότι η υπόθεση Επστάιν, θα συνεχίσει να αποτελεί πολιτικό θέμα πρώτης γραμμής.

Η Μάξγουελ επίσης αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής, οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση του αποθανόντος παιδόφιλου εραστή της, του Επστάιν. Η Μάξγουελ εμφανίστηκε ενώπιον των βουλευτών της Επιτροπής για λιγότερο από μία ώρα το πρωί της Δευτέρας και επικαλέστηκε την 5η Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, για να μην απαντήσει στις ερωτήσεις.

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. Η κατάθεση έλαβε χώρα σε κλειστή συνέντευξη για την υπερκομματική έρευνα της Βουλής σχετικά με τη δίωξη του αποθανόντος δισεκατομμυριούχου παιδεραστή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Μάξγουελ αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια στους νομοθέτες σχετικά με τη σχέση της με τον Επστάιν. Η στενή συνεργάτης και ερωμένη του Επστάιν εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 20 ετών στο Τέξας. Καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 για σεξουαλική διακίνηση και εκμετάλλευση ανηλίκων κοριτσιών για λογαριασμό του Epstein.

Οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατηγόρησαν την Μάξγουελ ότι «προετοίμαζε ανήλικες κοπέλες για να υποστούν πολλαπλές μορφές κακοποίησης».

Ο εκβιασμός για να μιλήσει

«Η κα Μάξγουελ είναι έτοιμη να μιλήσει ανοιχτά και ειλικρινά, αν της δοθεί χάρη από τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο δικηγόρος της, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, την οποία αργότερα δημοσίευσε στο X.

«Μόνο αυτή μπορεί να δώσει την πλήρη εικόνα. Σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα ακούσουν, αλλά η αλήθεια έχει σημασία. Για παράδειγμα, τόσο ο Πρόεδρος Tράμπ όσο και ο Πρόεδρος Κλίντον είναι αθώοι από οποιαδήποτε παράνομη πράξη», είπε.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσφέρει στη Μάξγουελ χάρη ή μετατροπή της ποινής. Ο Τραμπ και ο Κλίντον, οι οποίοι εμφανίζονται σε όλα τα αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σχετική με τον Έπσταϊν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Τζέιμς Κόμερ, χαρακτήρισε την απόφαση της Μάξγουελ να επικαλεστεί το Πέμπτο Σύνταγμα «πολύ απογοητευτική» και είπε ότι οι νομοθέτες «είχαν πολλές ερωτήσεις να της κάνουν σχετικά με το έγκλημα που διέπραξαν εκείνη και ο Έπσταϊν, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με πιθανή συνωμοσία».

Οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή κατηγόρησαν τη Μάξγουελ ότι προσπαθεί να αγοράσει την ελευθερία της αρνούμενη να καταθέσει. «Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνει αυτή η σιωπή», είπε η Δημοκρατική βουλευτής Μέλανι Στάνσμπερι.