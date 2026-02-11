Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς στην πόλη Tumbler Ridge στην Βρετανική Κολομβία του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία του Καναδά (RCMP), ενώ περισσότερα από 25 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Η RCMP επιβεβαίωσε ότι 10 άτομα είναι νεκρά, από τα οποία έξι άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε λύκειο, ενώ άλλο ένα άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν νεκρά σε μια κατοικία που η αστυνομία πιστεύει ότι συνδέεται με το περιστατικό.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σχολείο από αυτό που περιέγραψε ως «αυτοτραυματισμό».

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στο Tumbler Ridge Secondary School, όπου οι τοπικές δυνάμεις της RCMP κλήθηκαν για αναφορά εν ενεργεία δράστη με πυροβόλο όπλο.

#BREAKING: RCMP Responds To Active Shooter Incident At📍Tumbler Ridge Secondary School In BC. ⚠️ 10 Confirmed Dead Including, Suspect Described As Female In A Dress With Brown Hair Was Located Deceased. 25 Others Injured. Students At School Have Been Released To Parents. 🙏🌺 pic.twitter.com/jMDSyvNL0m — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) February 11, 2026

Ο δράστης, βρέθηκε επίσης νεκρός στο σημείο, πιθανώς από αυτοπυροβολισμό, και οι αξιωματικοί ερευνούν εάν υπήρξε και δεύτερος ύποπτος.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τραύματα. Πάνω από 25 άτομα έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται στο τοπικό ιατρικό κέντρο, ανέφερε η αστυνομία.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Πηγές: Reuters, CBC