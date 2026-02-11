Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ
Ο Τζέφρι Επστάιν μετά την φυλάκιση του το 2019 μέσα στο κελί του. Πηγή: EPA

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές του Μανχάταν φέρονται να χρησιμοποίησαν ψεύτικο πτώμα για να παραπλανήσουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετά τον θάνατό του, τον Αύγουστο του 2019.

Όπως υποστηρίζεται στα εσωτερικά αρχεία, η ενέργεια αυτή οργανώθηκε λόγω της τεράστιας παρουσίας δημοσιογράφων έξω από το Metropolitan Correctional Center, αμέσως μετά την είδηση της αυτοκτονίας του καταδικασμένου παιδόφιλου.

Σύμφωνα με κατάθεση επόπτη προς πράκτορες του FBI, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατήρτισαν σχέδιο για να παραπλανήσουν τους δημοσιογράφους, την ώρα που το πραγματικό σώμα του Έπσταϊν απομακρυνόταν διακριτικά από άλλη έξοδο.

Οι φύλακες φέρονται να τοποθέτησαν κούτες και σεντόνια με τρόπο που να μοιάζουν με ανθρώπινο σώμα και να τα φόρτωσαν σε λευκό βαν με διακριτικά του Γραφείου Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης (OCME).

Τα ΜΜΕ ακολούθησαν το συγκεκριμένο όχημα, πιστεύοντας πως μετέφερε τη σορό.

Την ίδια στιγμή, το πραγματικό πτώμα του Έπσταϊν τοποθετήθηκε σε μαύρο όχημα που αποχώρησε από το σωφρονιστικό κατάστημα «χωρίς να γίνει αντιληπτό».

Αστυνομικοί εικονίζονται το 2019 να καλύπτουν όχημα του ιατροδικαστή έξω από το νοσοκομείο New York Presbyterian–Lower Manhattan, όπου μεταφέρθηκε από τη φυλακή η σορός του Τζέφρι Έπσταϊν. Πηγή: Reuters

«Χρησιμοποιήθηκαν σεντόνια και κούτες για να μοιάζει με πτώμα»

Σε εσωτερικό σημείωμα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, λόγω της «μαζικής παρουσίας μέσων ενημέρωσης», το προσωπικό επινόησε τρόπο να «παρεμποδίσει» τους ρεπόρτερ.

Στο έγγραφο αναφέρεται:

«Χρησιμοποιήθηκαν κούτες και σεντόνια για να δημιουργηθεί αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα, το οποίο τοποθετήθηκε στο λευκό όχημα του OCME που ακολούθησε ο Τύπος, επιτρέποντας στο μαύρο όχημα να αποχωρήσει απαρατήρητο με το σώμα του Έπσταϊν».

Χιλιάδες αρχεία από το FBI φέρνουν νέα ερωτήματα

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν μέρος δέσμης περίπου τριών εκατομμυρίων αρχείων, που αποκαλύπτουν πώς αντέδρασαν οι αρχές τις ώρες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν.

Μετά τη διαπίστωση του θανάτου του στο νοσοκομείο, το σώμα του επέστρεψε προσωρινά στην ομοσπονδιακή φυλακή, όπου φυλασσόταν σε ασφαλή χώρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες όπως δακτυλοσκόπηση και άλλοι έλεγχοι.

Τα αρχεία κάνουν επίσης λόγο για χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στο κελί του, το οποίο οι ερευνητές χαρακτήρισαν «δύσκολο να διαβαστεί» και δεν αντιμετωπίστηκε ως σημείωμα αυτοκτονίας. Το περιεχόμενό του φέρεται να περιλάμβανε παράπονα για τις συνθήκες κράτησης: φαγητό, ντους και έντομα.

Εσωτερικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, περιγράφουν πώς οι υπάλληλοι παραπλάνησαν τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από τη φυλακή όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν.  Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Ελλείψεις ασφαλείας και «μυστηριώδης πορτοκαλί φιγούρα»

Ο Έπσταϊν κρατούνταν για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων, όταν βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019. Οι φρουροί προσπάθησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παρότι ο ιατροδικαστής έκρινε ότι ο θάνατος ήταν αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού, η εκδοχή αυτή αμφισβητήθηκε έντονα λόγω σοβαρών παραλείψεων:

  • Φρουροί που κοιμήθηκαν εν ώρα υπηρεσίας
  • Ανεκτέλεστοι έλεγχοι ευημερίας στις 3:00 και 5:00 π.μ.
  • Χαλασμένες κάμερες ασφαλείας έξω από το κελί του

Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον δύο κάμερες δεν λειτουργούσαν, δημιουργώντας κρίσιμα κενά στην παρακολούθηση.

Το κελί του Έπσταϊν καταγράφηκε σε κατάσταση ακαταστασίας μετά την απομάκρυνση της σορού του. Πηγή: 60 Minutes / CBS

Το «χαμένο λεπτό» και οι νέες αμφιβολίες

Τα αρχεία του FBI εγείρουν και νέα ερωτήματα για δραστηριότητα κοντά στο κελί του Έπσταϊν το βράδυ πριν τον θάνατό του.

Σε βίντεο επιτήρησης φέρεται να εμφανίζεται μια «πορτοκαλί φιγούρα» που κινείται προς τον χώρο της πτέρυγας, κάτι που ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις.

Αν και αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο πιθανώς για μεταφορά ιματισμού, ειδικοί στην ανάλυση βίντεο και πρώην αστυνομικοί σημειώνουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία ατόμου.

Προστίθεται επίσης το περίφημο «χαμένο λεπτό» από το υλικό των καμερών, καθώς η χρονοσφραγίδα φαίνεται να κάνει άλμα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ το υλικό έχει υποστεί πολλαπλές επεξεργασίες.

Παρά τις επίσημες εκδοχές, οι νέες αποκαλύψεις ενισχύουν περαιτέρω τις αμφιβολίες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, προσθέτοντας ακόμη ένα επίπεδο αδιαφάνειας σε μία υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και θεωρίες διεθνώς.

Πηγή: The Sun

