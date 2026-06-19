Μάριος Ηλιόπουλος: Αναλαμβάνει τα έξοδα των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα για έναν χρόνο

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, δεσμεύτηκε να καλύψει όλα τα έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα για έναν χρόνο.

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Μάριος Ηλιόπουλος, ΑΕΚ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, δεσμεύτηκε να καλύψει όλα τα έξοδα λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα για έναν χρόνο.
  • Ο κ. Ηλιόπουλος βρέθηκε στην Καλαμάτα, πόλη με την οποία έχει ιδιαίτερους δεσμούς καταγωγής, ενώ εκεί ταξίδεψε και το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2025-26.
  • Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως ο Μάριος Ηλιόπουλος προχωρά σε δωρεά, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας για ένα χρόνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μία πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος βρέθηκε σήμερα (19/6) στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS της Καλαμάτας και δεσμεύτηκε να καλύψει όλα τα έξοδα λειτουργίας για έναν χρόνο.

Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2025-26 ταξίδεψε σήμερα (19/6) στην Καλαμάτα. Εκεί βρίσκεται και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει ιδιαίτερους δεσμούς καταγωγής με την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ προχωράει και σε μία σπουδαία πράξη, ενισχύοντας το έργο των Παιδικών Χωριών SOS.

«Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος επισκέφθηκε κατά την σημερινή του παρουσία στην Καλαμάτα, το τοπικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS, παρουσία και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Θανάση Βασιλόπουλου. Ο κ. Ηλιόπουλος ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο του Κέντρου και ανακοίνωσε πως προχωρά σε δωρεά, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα λειτουργίας του, για ένα χρόνο» αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.

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