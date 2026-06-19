Κάιρο: Τετραμερής συνάντηση ΥΠΕΞ Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν για τη Μέση Ανατολή

Υπουργοί Εξωτερικών από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία θα συναντηθούν την Κυριακή στο Κάιρο για να συζητήσουν περιφερειακές εξελίξεις και θέματα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας. Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενων διπλωματικών προσπαθειών, στις οποίες το Πακιστάν είχε αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

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Διεθνή Νέα

O Μπαντρ Αμπντελάτι o ΥΠΕΞ Αιγύπτου
Πηγή: Facebook Αμντελάτι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τετραμερής συνάντηση κορυφής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.
  • Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι «θα έχει μια τετραμερή συνάντηση» με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν Ισάκ Νταρ.
  • Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, θα συζητηθούν «οι περιφερειακές εξελίξεις» και οι υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, θα συναντηθεί την Κυριακή (20/6//2026) στην Αίγυπτο, με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν σήμερα (19/06/2026) το Ισλαμαμπάντ και το Κάιρο.

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Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι «θα έχει μια τετραμερή συνάντηση» με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν Ισάκ Νταρ», ανέφερε το υπουργείο.

Η τετραμερής αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, όμως μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, θα συζητηθούν «οι περιφερειακές εξελίξεις» και οι υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

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Οι υπουργοί των τεσσάρων χωρών είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ που οργανώθηκε στην Τουρκία. Αν και το Πακιστάν ήταν επικεφαλής της μεσολαβητικής προσπάθειας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στηρίχθηκε στις προσπάθειές του από την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.

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