Βουλή: Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου

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Ολοκληρώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός (άρθρο 14) και ο ν. 4938/22 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 59) και προβλέπει ότι έπειτα από ακρόαση, η Διάσκεψη εκφράζει γνώμη για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία εν προκειμένω κενώνεται στις 30 Ιουνίου. Προηγήθηκαν δύο γύροι ακροάσεων.

Ο Λυμπερόπουλος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ως καταλληλότερος για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου

Στη Διάσκεψη των Προέδρων είχαν κληθεί 9 Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και 18 Αρεοπαγίτες αλλά αρκετοί δεν προσήλθαν, είτε λόγω προσωπικού κωλύματος είτε για άλλους λόγους.

Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσαν οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος (15 ψήφοι), Σωκράτης Πλαστήρας (10 ψήφοι) και ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας (9 ψήφοι), Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Διάσκεψης των Προέδρων θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης για εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα γίνει η ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο νυν εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.