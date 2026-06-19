Yeni Safak: Η Τουρκία σχεδιάζει έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ανατολικό Αιγαίο

Η Τουρκία σχεδιάζει να προχωρήσει σε έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Yeni Safak.

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Διεθνή Νέα

Αbdulhamid Han, Τουρκία, γεωτρύπανο
πηγή: marinetraffic, Şafak Doğrul
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τουρκία σχεδιάζει να προχωρήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού Τύπου.
  • Η Άγκυρα θέλει να απαντήσει στην ενεργειακή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, ΗΠΑ και Ισραήλ και να στείλει το μεγάλο γεωτρύπανο «Αbdulhamid Han» στη Μεσόγειο.
  • Το γεωτρύπανο θα σταλεί σε περιοχές που έχει δήθεν αδειοδοτήσει το ψευδοκράτος, δηλαδή περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τουρκική εφημερίδα τονίζει ότι «θεωρεί πως η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, ΗΠΑ και Ισραήλ είναι ένα αντιτουρκικό μέτωπο».

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Η Τουρκία σχεδιάζει να προχωρήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού Τύπου.

Σε άρθρό της με τίτλο «Ήρθε και πάλι η ώρα για γεωτρήσεις στη Μεσόγειο», η εφημερίδα Yeni Safak αναφέρει ότι η Άγκυρα θέλει να απαντήσει στην ενεργειακή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, ΗΠΑ και Ισραήλ και να στείλει το μεγάλο γεωτρύπανο «Αbdulhamid Han» στη Μεσόγειο.

Επικαλούμενη πηγές του υπουργείου Ενέργειας της Τουρκίας, η Yeni Safak αναφέρει ότι η Άγκυρα θα στείλει το γεωτρύπανο σε περιοχές που δεν έχουν μέχρι σήμερα γίνει έρευνες και γεωτρήσεις, και συγκεκριμένα σε περιοχές που έχει δήθεν αδειοδοτήσει το ψευδοκράτος.

Μάλιστα η τουρκική εφημερίδα τονίζει ότι «θεωρεί πως η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, ΗΠΑ και Ισραήλ είναι ένα αντιτουρκικό μέτωπο».

 
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