Αχαΐα: Συνελήφθη ξανά 56χρονος μόλις 7 ημέρες μετά την αποφυλάκισή του – Απείλησε την οικογένειά του

Ένας 56χρονος κάτοικος της Πλατανόβρυσης, Δήμου Ερυμάνθου, συνελήφθη εκ νέου και οδηγήθηκε πίσω στις δικαστικές φυλακές, μόλις επτά ημέρες μετά την αποφυλάκισή του. Ο άνδρας παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς απείλησε ξανά τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του, ενώ εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Κρίθηκε επικίνδυνος από τον εισαγγελέα και διατάχθηκε η άμεση επιστροφή του στο σωφρονιστικό κατάστημα.

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Μία εβδομάδα έμεινε εκτός φυλακής
Πηγή: Tempo 24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μόλις μία εβδομάδα κράτησε η ελευθερία για έναν 56χρονο, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου και οδηγήθηκε πίσω στις δικαστικές φυλακές.
  • Ο άνδρας παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς φέρεται να στράφηκε ξανά κατά της συζύγου και των τριών παιδιών τους, εκτοξεύοντας απειλές.
  • Η άμεση επιστροφή του στη φυλακή αποφασίστηκε καθώς κρίθηκε επικίνδυνος, ενώ είχε εντοπιστεί και να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Μόλις μία εβδομάδα κράτησε η ελευθερία για έναν 56χρονο κάτοικο της Πλατανόβρυσης, του Δήμου Ερυμάνθου. Ο άνδρας συνελήφθη εκ νέου και οδηγήθηκε πίσω στις δικαστικές φυλακές, καθώς παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά την πρόσφατη έξοδό του από το σωφρονιστικό κατάστημα.

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Το χρονικό των απειλών και η νέα σύλληψη

Ο 56χρονος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης περίπου δυόμισι ετών για σοβαρές κακουργηματικές πράξεις που αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για άλλα αδικήματα κατ’ εξακολούθηση. Παρόλο που αποφυλακίστηκε με όρους στις 12 Ιουνίου, μέσα σε μόλις τρία εικοσιτετράωρα φέρεται να στράφηκε ξανά κατά της συζύγου και των τριών παιδιών τους, εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής τους.

Μετά τις άμεσες καταγγελίες της οικογένειας, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ερυμάνθου, κινητοποιήθηκαν αμέσως και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε καινούργια δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τόσο την παραβίαση των δικαστικών όρων όσο και τα νέα αδικήματα.

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Κατά την προσαγωγή του στον αρμόδιο εισαγγελέα αποφασίστηκε η άμεση επιστροφή του στη φυλακή, καθώς κρίθηκε επικίνδυνος. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, στο σύντομο διάστημα που βρέθηκε εκτός φυλακής, ο 56χρονος είχε εντοπιστεί από τις αστυνομικές Αρχές, να οδηγεί και υπό την επήρεια αλκοόλ.

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