Μακρόν: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία»

Σύνοψη Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς αυτό αφορά τα συμφέροντα της Ευρώπης. Πρότεινε επίσης τη συμμετοχή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εφόσον ο ρόλος του καθοριστεί σαφώς.

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Διεθνή Νέα

O Mανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όποτε και όταν διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».
  • Τόνισε ότι «όταν διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι αυτό αφορά τα συμφέροντα της Ευρώπης».
  • Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Αντόνιο Κόστα θα μπορούσε να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, εφόσον ο ρόλος του καθοριζόταν με σαφήνεια.

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«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όποτε και όταν διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

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«Πάντα υποστηρίζαμε την άποψη ότι, όταν διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι αυτό αφορά τα συμφέροντα της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας καθώς η σύνοδος κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες πλησίαζε στο τέλος της.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Αντόνιο Κόστα —πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, εφόσον ο ρόλος του υπό αυτή την ιδιότητα καθοριζόταν με σαφήνεια.

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