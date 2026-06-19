Αλίκη Βουγιουκλάκη: Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο πριν από τον θάνατό της – «Πολλά θα μου αναγνωριστούν όταν δεν θα υπάρχω πια»

Ένα από τα τελευταία ηχητικά ντοκουμέντα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μέσω της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα». Στο ηχητικό, η αείμνηστη σταρ προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την υστεροφημία της, αναφέροντας ότι η πραγματική της αξία θα αναγνωριστεί μετά τον θάνατό της.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε εκμυστηρευτεί: «έχουν να ειπωθούν, να γραφτούν, πολλά κι όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια. Κι ίσως τότε να γραφτούν τα σημαντικότερα και να ειπωθούν τα πιο ουσιαστικά. Να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τη ζωή όπως είναι και όπως συνεχίζεται όταν εμείς φεύγουμε απ’ τη ζωή. Και δείτε τι γίνεται με τη Μέριλιν Μονρόε. Πόσες εκδόσεις βιβλίων έχουν γίνει, πώς έχουν γραφτεί, πόσα έχουν ειπωθεί. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τι να κάνουμε; Έτσι πιστεύω. Διάφορες εκδοχές, πολλά θα ειπωθούν κι ίσως πολλά θα μου αναγνωριστούν τότε. Δεν έχει πίκρα αυτό που λέω. Όχι ίσα ίσα, με ικανοποιεί».

«Ποτέ δεν πήγα να στήσω έναν μύθο»

«Ποτέ δεν πήγα να στήσω έναν μύθο. Ο μύθος άμα είναι στημένος καταρρέει. Αυτός δημιουργείται μέσα από την αλήθεια. Κατάλαβες; Το ψέμα πρέπει να ‘ναι αληθινό, αγάπη μου. Το ψέμα για το ψέμα είναι άδικο» λέει σε άλλο σημείο η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Σε όλη αυτή την πορεία μπορεί να έχω ξεχάσει να ζήσω»

Σχετικά με το πώς κύλησε η ζωή της, η αείμνηστη σταρ είχε πει: «Σε όλη αυτή την πορεία μπορεί να έχω ξεχάσει να ζήσω. Να ζήσω με την έννοια την ουσιαστική. Να ζήσω απλά, μικρές χαρές και ανθρώπινες λύπες. Όλα σε μένα είναι συγκλονιστικά, συνταρακτικά, μεγάλα, εκκωφαντικά. Τόσο που δεν μπορώ πολλές φορές να τα αντέξω. Αλλά προσπαθώ και για να ξαναγυρίσουμε, αν γινόταν το ίδιο, αν αυτό το χρέος το είχαν όλοι οι άνθρωποι απέναντι σε ένα ολόκληρο λαό, όπως είναι ο υπέροχος ελληνικός λαός, θα είμαστε σίγουρα η πιο ευτυχισμένη χώρα, όχι μόνο των Βαλκανίων ή της Ευρώπης, του κόσμου. Γιατί έχουμε τους θεούς με το μέρος μας, έχουμε την ευλογία του μεγάλου Θεού, του Θεού της Ελλάδας».

«Τι ωραία λέξη το “σ’ αγαπώ”»

«Οι επιλογές μου, είναι λίγο δεσμευτικές, αλλά είναι και από μένα. Πολλές φορές το κουβεντιάζω με τον διχασμένο μου εαυτό. Γιατί ο μισός μου εαυτός είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη κι ο άλλος μισός είναι η Αλίκη. Η Αλίκη που ξέρει τι της γίνεται ακριβώς, που ξέρει τι συμβαίνει, που δεν θέλει να στερήσει από τα μάτια των παιδιών αυτή την ευτυχία, αυτό το γέλιο, όταν μ’ ανταμώνουνε πάνω στη σκηνή και πίσω στα παρασκήνια. Και αφού ακόμα αυτή η δύναμη υπάρχει και μέσα μου και στη σχέση μου με το κοινό, δεν ξέρω αν είναι δικαίωμά μου να την κόψω. Δηλαδή να κάνω αυτό που λέμε, μια στροφή ουσιαστική. Τι ωραία λέξη το “σ’ αγαπώ”» είχε πει ακόμη η Αλίκη Βουγιουκλάκη.