Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι έλεγε ο βασικός ύποπτος πριν χαθούν τα ίχνη του – Η μαρτυρία θείου της 45χρονης – ΒΙΝΤΕΟ

Ως πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά θεωρείται από τις αστυνομικές αρχές ο ενοικιαστής της γυναίκας, καθώς είναι εκείνος που είδε την 45χρονη ζωντανή για τελευταία φορά. Αυτό φαίνεται να έγινε στις 30 Μαϊου.

Όμως, τα ίχνη του ενοικιαστή χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης και από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

Ο άντρας με καταγωγή από τα Σκόπια είχε μιλήσει σε ρεπόρτερ του Mega Live News όπου περιέγραψε μία γενικά καλή σχέση με τη Σταυρούλα, στην οποία όμως αναγνώρισε και ένα δύσκολο κομμάτι του χαρακτήρα της, ενώ υποστήριξε πως είχε προβλήματα με τον αδελφό της.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μένει στο σπίτι της γυναίκας περίπου 4 χρόνια.

«Εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι. Για να ηρεμήσουμε όλοι μας. Γιατί μας έχει κάνει άνω κάτω.

Παλιότερα έχουμε αρπαχτεί γιατί δεν ήταν με τα καλά της. Ήθελε να μας πετάξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ έλεγε ψέματα πότε έλεγε αλήθεια», είχε πει μιλώντας στην εκπομπή.

Στους αστυνομικούς της ασφάλειας μίλησε τρεις φορές, δίνοντας κατάθεση, ενώ οι χώροι του σπιτιού που νοίκιαζε ερευνήθηκαν εξονυχιστικά.

«Μπήκε μέσα στα δωμάτια (η Σταυρούλα) τράβηξε μερικές φωτογραφίες… η Σταυρούλα με πήρε 29 Μαϊου, έτσι το δηλώνω εγώ, κατά τη μιάμιση ώρα με πήρε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε. Στο σπίτι ήρθε 16.45, μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο στις 17.00.»

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως συνάντησε τη Λεβεντάκη για 3 με 4 λεπτά για να της δώσει τα λεφτά του ενοικίου.

«Με το που μπαίνουμε στο σπίτι μας βαστούσε δύο τσάντες. Τις άφησε στον καναπέ με το που μπαίνουμε αριστερά. Την ώρα που έβγαινε τις ξαναπήρε και φεύγει.»

«Ήθελε κι αυτή παρέα, καθόμασταν έξω, πίναμε το μπυράκι μας, την πείραζα με πείραζε, καθόταν κανά μισάωρο, ξαναπήγαινε στη δουλειά της. Άπειρες φορές. Και σε τραπέζι την είχα καλέσει και με φίλους που ήμουνα.»

Είχε προβλήματα με τον αδελφό της

Με κείνον που δεν τα πήγαινε καλά, σύμφωνα με τον άνδρα, ήταν ο αδελφός της.

«Με τον αδελφό της ξέρω ότι είχαν κόντρες, δεν τα πάνε καλά και τώρα τελευταία ο αδελφός της την έδιωξε από το σπίτι. Αφορμή ότι δεν ταϊζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά σπίτι».

Η συγκρουσιακή σχέση των αδελφών

Θείος των δύο αδελφών έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά στο Live News. Η μαρτυρία του φωτίζει τις σχέσεις που είχαν τα ανίψια του.

«Τώρα τελευταία ήταν στενοχωρημένη άσχημα, δεν ήταν καλά με τον αδελφό της. Εγώ έχω την εντύπωση, όπως μου είπε η ανιψιά μου, δεν έκανε τίποτα αυτός.»

Ο αδελφός της δίνει μια άλλη εικόνα:

«Την τάραξε το γεγονός, όπως και εμένα, ότι έπρεπε να λογοδοτήσει στην πρόνοια για την κατάσταση στο σπίτι τις μέρες που εγώ ήμουν στο νοσοκομείο που δεν φέρθηκε όπως θα έπρεπε, να αναλάβει τα φάρμακα των γονιών μου, κ.λπ».

Η αγνοούμενη πάντως έδινε εντελώς άλλη εκδοχή.

«Ο αδελφός της δεν μιλούσε ούτε στους γονείς του, έτσι μου είχε πει. Η δικιά μου εντύπωση, όταν μιλούσα με την ανιψιά μου, είναι ότι αυτός δεν είχε να κάνει τίποτα με τους γονείς του».

Μάλιστα, σε ανάρτησή της είχε γράψει, όταν σχολίασε μία γυναίκα που ευχαριστούσε τον γιο της για τη βοήθεια που της προσέφερε:

«Όντως άξιος γιος. Θα συμφωνήσω απόλυτα! Μακάρι να ήταν κι ο αδελφός μου έτσι αλλά έχω μείνει μόνη μου. »

Τις ήδη ψυχρές σχέσεις των δύο αδελφών, μάλλον επιβάρυνε η αγοραπωλησία ενός χωραφιού.

«Γύρω στα 30.000 ευρώ. Δεν είχε ανάγκη να το πουλήσει. Γενικά δεν έχει ανάγκη οικονομική, είναι εντάξει», λέει ο αδελφός της.

Ο θείος τους είπε στην εκπομπή:

«Δεν ήταν πολύ στενά αδέλφια, δεν ήταν καλά, δεν ζούσαν μαζί. Είχαν διαφορές».

Ο αδελφός της Σταυρούλας είπε πως η μοναδική οικονομική βοήθεια που δέχτηκαν ήρθε από έναν αδελφό της μητέρας του.

«Τότε βοηθήσανε χωρίς… όντως χωρίς να χρειάζεται και χωρίς να το ζητήσουμε… από μόνα τους επειδή είναι αδελφή τους… δεν ζήτησε κανείς βοήθεια.»

«Αυτοί είχαν κάτι διαφορές. Είχαν ένα σπίτι, ήταν δικό της, νομίζω ήθελε κι αυτός το σπίτι», λέει ο θείος τους.

Ξάδελφος των δύο αδελφών αποκαλύπτει:

«Το θέμα ήταν ποιος θα φροντίσει τους γονείς, ποιος τους φροντίζει πιο πολύ, κ.λπ. Εγώ μίλησα μαζί της πριν αρκετό καιρό με βιντεοκλήση. Θυμάμαι ότι έτρεχε με τη μάνα της. Μετά, απ’ ότι είδα, προέκυψε και σε αυτήν πρόβλημα.

Ήταν ένα ευγενικό κορίτσι, μια χαρά τα έλεγε αλλά πάλι ένιωθα ότι ας πούμε, στην ουσία εμείς μιλήσαμε για πρώτη φορά και μου είπε πάρα πολλά προσωπικά θέματα υγείας τότε.

Ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, δηλαδή σαν να τα λέγαμε καιρό».