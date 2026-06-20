Χανιά: Ανήλικοι συνελήφθησαν για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απείθεια – Στα χέρια των Αρχών και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας

Οι λιμενικές αρχές στα Χανιά συνέλαβαν τους κηδεμόνες δύο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, έπειτα από περιστατικό στον Ενετικό Λιμένα της πόλης. Νωρίτερα, δύο ανήλικοι υπήκοοι Ρουμανίας συνελήφθησαν για αντίσταση, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των λιμενικών και προκάλεσαν φθορές στο λιμενικό κατάστημα.

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Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη των ανηλίκων
Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη των κηδεμόνων δύο ανηλίκων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
  • Νωρίτερα, είχαν συλληφθεί ένας 17χρονος και ένας 16χρονος υπήκοος Ρουμανίας για αντίσταση, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, έπειτα από περιστατικό στον Ενετικό Λιμένα.
  • Οι ανήλικοι αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των λιμενικών, ενώ φέρονται να τους εξύβρισαν και να προκάλεσαν φθορές στο κτήριο του λιμενικού καταστήματος.

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Στη σύλληψη των κηδεμόνων δύο ανηλίκων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στον Ενετικό Λιμένα της πόλης.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, νωρίτερα είχαν συλληφθεί ένας 17χρονος και ένας 16χρονος υπήκοος Ρουμανίας για τα αδικήματα της αντίστασης, της απείθειας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου, που διενεργούσαν στελέχη του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Χανίων, εντός της χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμένα.

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Οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι επέβαιναν σε επιβατηγό-τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των λιμενικών, ενώ φέρονται να τους εξύβρισαν και να τους απείλησαν.

Ακολούθως, μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, προκάλεσαν φθορές στο κτήριο του λιμενικού καταστήματος. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

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