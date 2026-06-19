Εμμανουήλ Καραλής: Νικητής στο Diamond League της Ντόχα με άλμα στα 5,92 μ. – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέγραψε την πρώτη νίκη της σεζόν σε αγώνα της σειράς Diamond League, επικρατώντας στη διοργάνωση της Ντόχα με άλμα στα 5,92 μ. στο επί κοντώ.

Λίγα 24ωρα μετά τα 5,82 μ. και τη νίκη του στην Οστράβα, ο έμπειρος αθλητής αναδείχθηκε νικητής και στη Ντόχα, στον αγώνα που είχε προγραμματιστεί να ανοίξει τη σειρά των αγώνων τον Μάιο.

Ο άλτης των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Τσεπάνσκι ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,62 μ., άφησε τα 5,72 μ., ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,82 μ. και με τη δεύτερη τα 5,92 μ. Στη συνέχεια ο πήχης τοποθετήθηκε στα 6,02 μ. και, αφού δοκίμασε δύο φορές σε αυτό το ύψος, επέλεξε να συνεχίσει στα 6,07 μ., σε ένα άλμα όμως όπου στην ουσία δεν ολοκλήρωσε.

Η τρομερή αντίδραση του Καραλή μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθειά του στα 5.92μ

Την πρώτη του συμμετοχή στο Diamond League της Ντόχα πραγματοποίησε και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τριπλούν με άλμα στα 16,02 μ. Ο αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού σημείωσε την επίδοσή του στην πρώτη προσπάθεια και στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες προσπάθειες.

Νικητής του αγώνα ήταν ο ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Πέδρο Πιτσάρδο με 17,71 μ., επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Εξαιρετικό άλμα πραγματοποίησε και ο δεύτερος του αγώνα, Τζόρνταν Σκοτ, με 17,69 μ., μόλις δύο εκατοστά μπροστά από τον Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκι.