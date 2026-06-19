Επιμένει ο Τραμπ: «Είναι αλήθεια» ότι η Μελόνι με ικέτευε για μια φωτογραφία – «Δεν την θέλω ως θαυμάστρια»

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Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιμένει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε για μία φωτογραφία κατά τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε πως κατά τη σύνοδο της G7, η Μελόνι τον «ικέτεψε» για να βγάλουν μία φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή «τη λυπήθηκε». Η απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήταν σκληρή. Σε βίντεο που ανάρτησε στο X, η Μελόνι ανέφερε: «Οι δηλώσεις του είναι καθαρή επινόηση. Είμαι κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: Εγώ και η Ιταλία δεν ικετεύουμε ποτέ».

«Είναι αλήθεια»

Μετά το βίντεο της Μελόνι και κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο NBC News, ο Τραμπ επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του ότι η Μελόνι τον παρακάλεσε να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί.

«Αυτό είναι αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ήταν εκεί για εμάς. Ήταν μεγάλη θαυμάστρια μου, αλλά δεν τη θέλω ως θαυμάστρια, επειδή δεν ήταν εκεί — μαζί με την ομάδα του ΝΑΤΟ — για το θέμα των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει διαμαρτυρηθεί ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν πρόσφεραν βοήθεια στις αμερικανικές δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου.

Βίντεο από τη σύνοδο της G7

Σε βίντεο από τη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι εμφανίζεται να μιλάει και να χειρονομεί ζωηρά, ενώ ο Τραμπ την ακούει χωρίς να αντιδρά.