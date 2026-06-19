Τραμπ για Μελόνι: «Με ικέτευε για μια φωτογραφία, τη λυπήθηκα» – Η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι άκρως υποτιμητικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή «L’Aria che tira» του ιταλικού δικτύου La7, ο Τραμπ ισχυρίστηκε με ειρωνικό ύφος ότι η Μελόνι τον «ικέτευε» για μια φωτογραφία κατά τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

«Τη λυπύθηκα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστρεψε αμέσως τη συζήτηση προς το πρόσωπο της Ιταλίδας Πρωθυπουργού.

«Πώς πάει η πρωθυπουργός σας; Πώς είναι;», ρώτησε τον δημοσιογράφο, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε από τον Τραμπ να σχολιάσει τη συνομιλία που είχε με τη Μελόνι στο περιθώριο της Συνόδου.

«Τι είπε όταν με συνάντησε;», ρώτησε ο Τραμπ.

Meloni regaña a Donald Trump en la cumbre del G7. pic.twitter.com/MI0wiTmBej — Palo Justo (@PaloJusto) June 17, 2026



«Προφανώς είναι χαρούμενη που της μίλησα! Δεν ήμουν υποχρεωμένος να της μιλήσω! Δεν ξέρω τι να πω!», πρόσθεσε απαντώντας στον δημοσιογράφο που επέμενε να μάθει λεπτομέρειες για τη συνάντηση.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε στον εξής ισχυρισμό: «Με ικέτευε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της! Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα τη βγάζαμε, αλλά τη λυπήθηκα!».

Trump and Meloni @ G7 in France @SkyTG24 pic.twitter.com/qPLsFLuTh9 — Marco Di Fonzo 🇪🇺 (@marcodifonzo) June 17, 2026



Επιστρέφοντας στα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, ο Τραμπ άσκησε επίσης δριμεία κριτική στην Ευρώπη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και των ενεργειακών εφοδιασμών.

Οι εκτιμήσεις της Μελόνι

Οι ισχυρισμοί αυτοί του Αμερικανού Προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα που είχε περιγράψει η ίδια η Τζόρτζια Μελόνι μετά τη Σύνοδο στο Εβιάν, όπου η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι σχέσεις της με τον Τραμπ παρέμεναν σταθερές.

Nuovo attacco di Trump a Meloni dopo il G7: «Mi ha implorato di fare una foto» https://t.co/mRJpiVeBmc — Corriere della Sera (@Corriere) June 19, 2026



«Βρήκα τη σχέση αμετάβλητη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

«Δεν υπήρξαν αλληλοκατηγορίες, ούτε συζητήσαμε για το τι συνέβη: έχουμε αρκετά ισχυρούς χαρακτήρες, υπερασπιζόμαστε και οι δύο το εθνικό συμφέρον με αποφασιστικότητα, δεν υπάρχει λόγος να δίνουμε διευκρινίσεις όταν διαφωνούμε. Συζητήσαμε για το τι μπορεί να γίνει τους επόμενους μήνες».

Ο μορφασμός που έγινε viral

Η ατμόσφαιρα ανάμεσα στους δύο ηγέτες είχε ήδη βρεθεί στο μικροσκόπιο κατά τη διάρκεια της Συνόδου στη Γαλλία.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν οι κάμερες κατέγραψαν την αντίδρασή της τη στιγμή που ο Τραμπ παραπονιόταν ότι του έδωσαν «την πιο χαμηλή καρέκλα στο δωμάτιο».

Tam komedi. G7 toplantısında Trump, “benim koltuğum neden alçak, fotoğraflarda iyi çıkmam” krizi çıkarıyor. Kanada Başbakanı Carney koltuğunu Trump’a verince sorun çözülüyor. Aklıma von der Leyen’in Türkiye’de çıkardığı koltuk krizi geldi. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Trump… pic.twitter.com/C2RYsZz5FN — Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) June 18, 2026



Καθώς ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, άλλαζε καρέκλα με τον Τραμπ, οι χρήστες των social media σχολίασαν την έκφραση του προσώπου της Μελόνι, με πολλούς να επισημαίνουν ότι η Ιταλίδα ηγέτιδα φάνηκε καθαρά «να γουρλώνει τα μάτια της» ή «να προσπαθεί να συγκρατήσει τα γέλια της».