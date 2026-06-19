Πολ Έιβερι: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός του «All My Children» και η σύζυγός του έπειτα από φωτιά στο σπίτι τους

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Την τελευταία τους πνοή μέσα στις φλόγες της ίδιας τους της κατοικίας άφησαν ο 81χρονος ηθοποιός Πολ Έιβερι, γνωστός για τον επί σειρά ετών ρόλο του στη δημοφιλή σαπουνόπερα «All My Children», και η σύζυγός του, Σίλα.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε στο σπίτι του στο Μπλέρσταουν του Νιου Τζέρσεϊ, κατά τη διάρκεια καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά τους και την τοπική κοινωνία.

Τραγωδία στις φλόγες

Σύμφωνα με αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε στην οικία του ζευγαριού τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 16 Ιουνίου.

Η Πολιτειακή Αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά σε κατοικία με πιθανό εγκλωβισμό ατόμων λίγο πριν από τη 1:00 π.μ. τοπική ώρα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, το σπίτι στην οδό Mohican Road ήταν ήδη τυλιγμένο στις φλόγες.

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση.



Ο Πολ και η Σίλα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και τους παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο και οι δύο κατέληξαν λίγο μετά τη διάσωσή τους από το φλεγόμενο κτίριο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στη 01:03 π.μ. τοπική ώρα, ενώ τα αίτια που την προκάλεσαν παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το συγκινητικό αντίο της κόρης τους

Την ίδια ημέρα, η κόρη του ζευγαριού, Κάιλ Έιβερι, επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου τους με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Είμαι συντετριμμένη που πρέπει να μοιραστώ ότι οι γονείς μας, Πολ και Σίλα Γκάρι Έιβερι, απεβίωσαν νωρίς σήμερα το πρωί. Τους αγαπούσαμε τόσο πολύ, και μας αγαπούσαν τόσο πολύ, και κανένας δεν χρειάστηκε ποτέ να αναρωτηθεί αν ίσχυε αυτό. Είμαστε ευγνώμονες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπλέρσταουν για τις προσπάθειές τους. Θα ακολουθήσουν τα σχέδια για την τελετή», έγραψε.

Από το Χόλιγουντ στη δημοσιογραφία

Ο Πολ Έιβερι ξεκίνησε την καριέρα του στη δεκαετία του 1970, χτίζοντας ένα πλούσιο βιογραφικό δεκαετιών στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τη διαφήμιση.

Εμφανίστηκε ως οπερατέρ στην εμβληματική ταινία «Superman» του 1978, προτού ενσαρκώσει τον Χιούι, τον μπάρμαν του Foxy’s, στη μακροβιότατη σαπουνόπερα «All My Children».

Παρέμεινε στη διάσημη σειρά για 12 χρόνια, ενώ σύμφωνα με το Soap Opera Digest, είχε πρωταγωνιστήσει και σε περισσότερες από 300 τηλεοπτικές διαφημίσεις.

All My Children alum Paul Avery and his wife, Sheila, were killed in a tragic fire at their New Jersey home. #AMC https://t.co/ZY9n3M3HpG — Soap Opera Digest (@SoapDigest) June 19, 2026



Πέρα από την υποκριτική, ο Έιβερι είχε έντονη κοινωνική δράση και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Διετέλεσε διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Ridge View Echo, ενώ ήταν επίσης βετεράνος των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και πιλότος.