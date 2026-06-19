Βίντεο: Ο Τομ Χανκς ειρωνεύτηκε σε live μετάδοση τηλεοπτικό δίκτυο – «Τι μπορώ να κάνω για τους 800 ανθρώπους που σας παρακολουθούν;»

Ο Τομ Χανκς προκάλεσε αμηχανία σε ζωντανή μετάδοση, ειρωνευόμενος τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης του τηλεοπτικού δικτύου MS NOW, κατά την τελετή εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο. Το σχόλιο του ηθοποιού ανέδειξε την οδυνηρή πραγματικότητα της κρίσης τηλεθέασης που αντιμετωπίζει το δίκτυο, το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε από MSNBC σε MS NOW και βρίσκεται υπό νέα ιδιοκτησία.

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Lifestyle

Τομ Χανκς Ομπάμα MS Now
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απροσδόκητο και ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο του Τομ Χανκς on-air εις βάρος του τηλεοπτικού δικτύου MS NOW έκλεψε τις εντυπώσεις κατά την επίσημη τελετή εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο.
  • «Τι μπορώ να κάνω για τους 800 ανθρώπους που παρακολουθούν το MS NOW;» είπε ο Χανκς, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη φθίνουσα τηλεθέαση του σταθμού. Το απόσπασμα έγινε γρήγορα viral συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.
  • Η ειρωνεία του Τομ Χανκς αγγίζει μια οδυνηρή πραγματικότητα για το κανάλι, καθώς το δίκτυο έχει χάσει μεγάλο μέρος του κοινού του και μετονομάστηκε από MSNBC σε MS NOW στα πλαίσια μιας εταιρικής αναδιάρθρωσης.

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Ένα απροσδόκητο και ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο του Τομ Χανκς on-air εις βάρος του τηλεοπτικού δικτύου MS NOW, έκλεψε τις εντυπώσεις κατά την επίσημη τελετή εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο.

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Ο 69χρονος χολιγουντιανός αστέρας και δεδηλωμένος υποστηρικτής των Δημοκρατικών, φανερά ενοχλημένος από την επίμονη προσέγγιση δημοσιογράφου, δεν δίστασε να ειρωνευτεί σε ζωντανή μετάδοση τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης του δικτύου, προκαλώντας αμηχανία.

Η ατάκα και ο διάλογος που έγινε viral

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την άφιξη του ηθοποιού στον χώρο της εκδήλωσης.

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Ο Τζέικομπ Σόμποροφ, επικεφαλής εθνικός και πολιτικός ανταποκριτής του MS NOW, ο οποίος μετέδιδε ζωντανά εκείνη την ώρα, πλησίασε τον ηθοποιό.

«Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω», δήλωσε ο Σόμποροφ, προσπαθώντας επίμονα να τραβήξει την προσοχή του Χανκς.

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Αν και ο ηθοποιός φαινόταν απασχολημένος, έπειτα γύρισε προς το μέρος του δημοσιογράφου και «έσπασε» τη σιωπή με μια απρόσμενη ατάκα.


«Τι μπορώ να κάνω για τους 800 ανθρώπους που παρακολουθούν το MS NOW;» είπε ο Χανκς, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη φθίνουσα τηλεθέαση του σταθμού.

«Ω, ελάτε τώρα. Είμαστε ζωντανά στο MS NOW», απάντησε ο Σόμποροφ, βάζοντας μάλιστα το χέρι του στον ώμο του ηθοποιού και χαμογελώντας.

«Εντάξει — πρόσθεσε και ένα μηδενικό», αντέδρασε ο Χανκς.

Ο δημοσιογράφος προσπάθησε να σώσει την κατάσταση ανταπαντώντας: «Θα έλεγα εκατομμύρια τώρα που είστε στον αέρα μας».

«Εντάξει. Εντάξει», είπε διστακτικά ο Χανκς, προτού δεχτεί τελικά να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις του Σόμποροφ σχετικά με την εκδήλωση.


Το συγκεκριμένο απόσπασμα απομονώθηκε γρήγορα σε βίντεο και συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο.

Η κρίση τηλεθέασης και η αναδιάρθρωση του MS NOW

Η ειρωνεία του Τομ Χανκς αγγίζει μια οδυνηρή πραγματικότητα για το κανάλι. Όπως και άλλα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα, το κανάλι της καλωδιακής τηλεόρασης έχει χάσει μεγάλο μέρος του κοινού του με την πάροδο των ετών, παρά την πρόσφατη περίοδο ανάπτυξης υπό την πρόεδρο Ρεμπέκα Κάτλερ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Σήμερα, το MS NOW έχει κατά μέσο όρο περίπου 900.000 τηλεθεατές συνολικά — αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τον μέσο όρο των 1,1 εκατομμυρίων που κατέγραφε το 2016.

Καθώς η τάση των καταναλωτών να διακόπτουν την καλωδιακή τηλεόραση συνεχίζεται, το δίκτυο μετονομάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο από MSNBC σε MS NOW.

Η κίνηση αυτή ήταν μέρος μιας προσπάθειας εταιρικής αναδιάρθρωσης από την πρώην μητρική εταιρεία Comcast, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πτώση της τιμής των μετοχών της.

Πλέον, το κανάλι βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία της Versant, μιας εταιρείας ΜΜΕ που είναι αφοσιωμένη σχεδόν αποκλειστικά σε εγχώρια καλωδιακά δίκτυα των ΗΠΑ.

Κάτω από την ίδια επιχειρηματική ομπρέλα βρίσκονται επίσης τα κανάλια CNBC, Golf Channel, E!, Syfy και Oxygen, τα οποία προηγουμένως ανήκαν όλα στην Comcast.

Λάμψη Χόλιγουντ και πολιτική ελίτ στα εγκαίνια

Η τελετή εγκαινίων του 44ου προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο επιβλητικό κτίριο του Τζάκσον Παρκ, στη νότια πλευρά του Σικάγου.

Το «παρών» έδωσε η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους ο Τζον Λέτζεντ με τη σύζυγό του Κρίσι Τέιγκεν, ο παρουσιαστής Στίβεν Κολμπέρ, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Τάιλερ Πέρι, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και το πρώην μοντέλο Τζιλ Βέντερ.

Η συγκέντρωση είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας προεδρικής συνόδου κορυφής σε συνδυασμό με γκαλά του Χόλιγουντ, καθώς το ζεύγος Ομπάμα και το ζεύγος Κλίντον υποδέχθηκαν, μεταξύ άλλων, το ζεύγος Μπάιντεν, τον Τζορτζ και τη Λόρα Μπους, καθώς και την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

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