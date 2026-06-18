Καλιφόρνια: Η στιγμή που ανυποψίαστος σέρφερ καταλαβαίνει ότι τον πλησιάζει καρχαρίας – Δείτε βίντεο από την προσπάθειά του να απομακρυνθεί

Φωτογράφος που χρησιμοποιούσε drone για να καταγράψει παραλίες στην Καλιφόρνια, βρέθηκε μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα. Εντόπισε έναν καρχαρία να κολυμπά αρκετά κοντά σε έναν σέρφερ ανοιχτά της παραλίας Seascape Beach.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο σέρφερ δεν έχει καταλάβει ότι δίπλα του βρίσκεται ένας καρχαρίας και κουνάει τα πόδια του μέσα στο νερό, καθήμενος πάνω στη σανίδα του.

Ο χειριστής του drone, όπως μεταδίδει το FOXnews, βλέποντας τον καρχαρία, ανεβάζει τις στροφές του κινητήρα του drone για να προειδοποιήσει τον σέρφερ με τον θόρυβο, ότι κάτι τρέχει.

Ευτυχώς, ο καρχαρίας εντοπίζεται έγκαιρα, οπότε ο σέρφερ ξεκινά να κινείται γρήγορα με τη σανίδα του προς την ακτή. Στη συνέχεια, ο καρχαρίας αλλάζει κατεύθυνση και απομακρύνεται.