Σοκ στις ΗΠΑ: 35χρονη δασκάλα είχε ερωτικές επαφές με τους δύο υιοθετημένους γιους της – Την κατήγγειλε ο σύζυγός της

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Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ η σύλληψη μιας 35χρονης εκπαιδευτικού και γνωστής ακτιβίστριας υπέρ των αναδοχών, η οποία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με δύο από τους έφηβους υιοθετημένους γιους της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία του εν διαστάσει συζύγου της, ο οποίος εντόπισε στο κινητό της τηλέφωνο πλήθος ενοχοποιητικών μηνυμάτων και τα παρέδωσε στις αρχές, ξετυλίγοντας το κουβάρι των αποτρόπαιων αποκαλύψεων.

Αποκαλυπτικά μηνύματα

Όπως αναφέρει η New York Post, η Άμπερ Σουέιν, μητέρα έξι παιδιών και καθηγήτρια στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, συνελήφθη στις 2 Ιουνίου με την κατηγορία της αιμομιξίας πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Η σύλληψη έγινε αφού ο εν διαστάσει σύζυγός της παρέδωσε τα γραπτά μηνύματα στο Τμήμα Παιδιών, Νέων και Οικογενειών της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, σε ένα σεξουαλικά φορτισμένο μήνυμα, ένας από τους υιοθετημένους γιους της έγραψε ότι ήθελε να κοιμηθεί στο κρεβάτι της «ξανά, μόνο μια φορά».

«Όχι», του απάντησε η Σουέιν, σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση της αστυνομίας.

«Σ’ αγαπάω τόσο πολύ. Τίποτα τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Θα βρεις κάποια που θα σου αρέσει να είσαι μαζί της έτσι και θα νοιάζεσαι».

Οι καταθέσεις των δύο εφήβων

Η Σουέιν, η οποία είχε διατελέσει και εκτελεστική διευθύντρια του «Spokane Angels», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στηρίζει παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες, κατηγορείται ότι ξεκίνησε τη σεξουαλική σχέση με τον έναν από τους δύο γιους της τον Δεκέμβριο, όταν εκείνος ήταν ακόμη 17 ετών.

Η ίδια είχε γνωρίσει το συγκεκριμένο παιδί το 2017, όταν ήταν μαθητής της στην τρίτη δημοτικού και αντιμετώπιζε δυσκολίες, και στη συνέχεια το υιοθέτησε.

Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ο ένας από τους υιοθετημένους γιους της ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε ολοκληρωμένες σχέσεις μαζί της «πολλές φορές», συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης μόλις δύο ημέρες πριν από την κατάθεσή του.

Ο έφηβος ανέφερε ότι κατά την πρώτη τους επαφή η Σουέιν τον είχε ρωτήσει: «Θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό;», με τον ίδιο να απαντά «Ναι».

Ο δεύτερος αδελφός (αυτός που έστειλε τα μηνύματα) εξήγησε στους ερευνητές ότι άρχισε να υποψιάζεται πως η μητέρα του είχε σεξουαλικές επαφές και με τον αδελφό του, όταν βρήκε εσώρουχά της στο πάτωμα του δωματίου του αδελφού του, αλλά και όταν τους πέτυχε μαζί σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο.

Περιγράφοντας το δικό του περιστατικό με τη Σουέιν, είπε ότι μια νύχτα τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι της και ξύπνησε βλέποντάς την να ξαπλώνει δίπλα του.

Στην αστυνομία ανέφερε ότι αυτό τους φαινόταν «φυσιολογικό» καθώς «αγκαλιάζονταν από τότε που ήταν μικρός».

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί πίεσαν για λεπτομέρειες σχετικά με το τι συνέβη εκείνο το βράδυ, ο ίδιος δήλωσε: «Τα πράγματα ξέφυγαν σε θωπείες, αυτό είναι όλο που πρόκειται να πω».

Ο έφηβος περιέγραψε ότι έβαλε το χέρι του μέσα από τα ρούχα της Σουέιν και ότι «άλλαξαν στάσεις αρκετές φορές», προσθέτοντας ότι εκείνη απομάκρυνε το χέρι του έπειτα από δύο λεπτά, του είπε ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, και σταμάτησαν.

Η στάση της κατηγορούμενης

Όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, η Σουέιν αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή με τον συγκεκριμένο γιο της.

Αργότερα υποστήριξε ότι το αγόρι άγγιξε το πόδι της ενώ εκείνη κοιμόταν, ότι η ίδια πάγωσε και το απομάκρυνε δύο φορές.

Τελικά, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν ήξερε γιατί αλλά «έγειρε προς το μέρος του», προσθέτοντας ότι ήταν «σαν μισοκοιμισμένη ή κάτι τέτοιο» προτού σπρώξει το χέρι του μακριά.

Η 35χρονη αρνήθηκε αρχικά τη σχέση και με τον άλλο γιο της, αλλά τελικά παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί του, ισχυριζόμενη όμως ότι αυτό ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Όταν οι ντετέκτιβ την ενημέρωσαν ότι το θύμα δήλωσε πως η σχέση τους είχε ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο, εκείνη συνειδητοποίησε ότι ο νεαρός ήταν 17 ετών κατά την έναρξη των επαφών.

Η δίκη

Μετά τη σύλληψή της, η Σουέιν τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το Pend Oreille River School, λύκειο της σχολικής περιφέρειας του Νιούπορτ όπου εργαζόταν.

Η 35χρονη, η οποία είχε χτίσει ένα ισχυρό δημόσιο προφίλ ως ακτιβίστρια και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο στις 8 Ιουνίου, όπου δήλωσε «μη ένοχη».

Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Η δίκη της έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου.