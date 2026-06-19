Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Βίντεο με πυροβολισμούς στη γεμάτη από κόσμο Τάιμς Σκουέρ – Τουρίστες έτρεχαν να σωθούν

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Λίγες μόλις ώρες μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής πανηγυρικής παρέλασης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους Νικς, η καρδιά της Νέας Υόρκης μετατράπηκε σε σκηνικό τρόμου, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί στην κατάμεστη Τάιμς Σκουέρ, αναγκάζοντας εκατοντάδες τουρίστες και περαστικούς να τρέχουν έντρομοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 15:30 τοπική ώρα, κοντά στη διασταύρωση της Δυτικής 44ης Οδού με την Έβδομη Λεωφόρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες, όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά στον οποίο ενεπλάκησαν αρκετά άτομα και ο οποίος γρήγορα εκτραχύνθηκε.

🇺🇸: Shots fired near 42nd Street and Broadway in Times Square, New York City According to NYPD reports and eyewitness accounts, gunfire caused panic with crowds scattering. A suspect was quickly arrested, and a firearm was recovered at the scene. No injuries have been confirmed… pic.twitter.com/3Pbgnybtx1 — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 18, 2026

Πυροβολισμοί

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τη στιγμή που τουλάχιστον δύο άτομα, ντυμένα με μαύρα ρούχα, βγαίνουν στη γεμάτη από κόσμο διασταύρωση και αρχίζουν να πυροβολούν, έχοντας στα χέρια τους όπλα που προσομοιάζουν με πιστόλια.

EarthCam’s Times Square cameras captured today’s shooting incident and the immediate crowd response in the heart of New York City. pic.twitter.com/2ycU02zhZT — EarthCam (@EarthCam) June 18, 2026



Από τα πυρά δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο μια σφαίρα καρφώθηκε στο καπό ενός διερχόμενου αυτοκινήτου.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος, Μπόνι Γουάιτ, δήλωσε συντετριμμένη στη New York Post: «Ακούστηκαν πυροβολισμοί και το αυτοκίνητό μου χτυπήθηκε. Απλώς άκουσα τις εκπυρσοκροτήσεις και είδα τον τύπο. Είμαι έξαλλη. Έχω θυμώσει τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει τώρα με το αυτοκίνητό μου».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν περίπου πέντε πυροβολισμούς, με το πλήθος να διαλύεται πανικόβλητο αναζητώντας καταφύγιο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε τη σκηνή: «Ένας τύπος πυροβόλησε έναν άλλον και η αστυνομία τον έπιασε. Δεν άκουσα κανέναν καβγά, μόνο τους πυροβολισμούς άκουσα. Πέντε πυροβολισμούς. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει. Όλοι έσπευσαν να καλυφθούν. Μόλις τον συνέλαβαν, όλα επέστρεψαν στο κανονικό. Τώρα είμαστε εδώ πέρα, τρώμε και χαλαρώνουμε».

Pedestrians sprinted to safety after several gunshots were heard in Times Square at around 4 p.m. on June 18. NYPD said a suspect has been arrested and that no one was injured. pic.twitter.com/o05WGPaJMf — New York Post (@nypost) June 18, 2026



Ένας άλλος μάρτυρας επεσήμανε ότι οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον ύποπτο «πραγματικά γρήγορα», αν και δεν έγινε αμέσως σαφές αν ο ένοπλος είχε τραυματιστεί.

🇺🇸 Una pelea en Times Square derivó en el apuñalamiento de un hombre en el cuello y en un tiroteo que desató el pánico entre la multitud, informaron las autoridades. Un adolescente de 17 años fue detenido por efectuar disparos y no se reportaron heridos por arma de fuego. pic.twitter.com/BsGD3h0Szv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 19, 2026



«Αυτή υποτίθεται ότι θα ήταν η καλύτερη μέρα εδώ έξω στη Νέα Υόρκη. Οι Νικς πήραν τη νίκη (το πρωτάθλημα), αυτό ήταν το μόνο που θέλαμε εδώ και 53 χρόνια», πρόσθεσε.

Οι αρχές ανέφεραν ότι 10.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της εκδήλωσης προς τιμήν της ομάδας των Νικς.

Hello New York 🏆 pic.twitter.com/S1gfcpbyPU — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 18, 2026



Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο, ενώ ένας ύποπτος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, με τις κατηγορίες εις βάρος του να εκκρεμούν.