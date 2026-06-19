Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Βίντεο με πυροβολισμούς στη γεμάτη από κόσμο Τάιμς Σκουέρ – Τουρίστες έτρεχαν να σωθούν

Πυροβολισμοί ξέσπασαν στην κατάμεστη Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης το απόγευμα της Πέμπτης, λίγες ώρες μετά την πανηγυρική παρέλαση των Νικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Ένας ύποπτος συνελήφθη και ένα όπλο κατασχέθηκε, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε από τα πυρά, αν και μία σφαίρα χτύπησε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

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Διεθνή Νέα

Τάιμς Σκουέρ πυροβολισμοί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγες ώρες μετά την πανηγυρική παρέλαση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους Νικς, πυροβολισμοί ξέσπασαν στην κατάμεστη Τάιμς Σκουέρ, αναγκάζοντας εκατοντάδες τουρίστες να τρέχουν έντρομοι.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, με βίντεο να καταγράφουν τη στιγμή που τουλάχιστον δύο άτομα άρχισαν να πυροβολούν. Από τα πυρά δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο μια σφαίρα καρφώθηκε στο καπό ενός διερχόμενου αυτοκινήτου.
  • Ένας ύποπτος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, με τις κατηγορίες εις βάρος του να εκκρεμούν, ενώ ένα όπλο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο σημείο της επίθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγες μόλις ώρες μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής πανηγυρικής παρέλασης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους Νικς, η καρδιά της Νέας Υόρκης μετατράπηκε σε σκηνικό τρόμου, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί στην κατάμεστη Τάιμς Σκουέρ, αναγκάζοντας εκατοντάδες τουρίστες και περαστικούς να τρέχουν έντρομοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 15:30 τοπική ώρα, κοντά στη διασταύρωση της Δυτικής 44ης Οδού με την Έβδομη Λεωφόρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες, όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά στον οποίο ενεπλάκησαν αρκετά άτομα και ο οποίος γρήγορα εκτραχύνθηκε.

Πυροβολισμοί

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τη στιγμή που τουλάχιστον δύο άτομα, ντυμένα με μαύρα ρούχα, βγαίνουν στη γεμάτη από κόσμο διασταύρωση και αρχίζουν να πυροβολούν, έχοντας στα χέρια τους όπλα που προσομοιάζουν με πιστόλια.


Από τα πυρά δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο μια σφαίρα καρφώθηκε στο καπό ενός διερχόμενου αυτοκινήτου.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος, Μπόνι Γουάιτ, δήλωσε συντετριμμένη στη New York Post: «Ακούστηκαν πυροβολισμοί και το αυτοκίνητό μου χτυπήθηκε. Απλώς άκουσα τις εκπυρσοκροτήσεις και είδα τον τύπο. Είμαι έξαλλη. Έχω θυμώσει τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει τώρα με το αυτοκίνητό μου».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν περίπου πέντε πυροβολισμούς, με το πλήθος να διαλύεται πανικόβλητο αναζητώντας καταφύγιο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε τη σκηνή: «Ένας τύπος πυροβόλησε έναν άλλον και η αστυνομία τον έπιασε. Δεν άκουσα κανέναν καβγά, μόνο τους πυροβολισμούς άκουσα. Πέντε πυροβολισμούς. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει. Όλοι έσπευσαν να καλυφθούν. Μόλις τον συνέλαβαν, όλα επέστρεψαν στο κανονικό. Τώρα είμαστε εδώ πέρα, τρώμε και χαλαρώνουμε».


Ένας άλλος μάρτυρας επεσήμανε ότι οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον ύποπτο «πραγματικά γρήγορα», αν και δεν έγινε αμέσως σαφές αν ο ένοπλος είχε τραυματιστεί.


«Αυτή υποτίθεται ότι θα ήταν η καλύτερη μέρα εδώ έξω στη Νέα Υόρκη. Οι Νικς πήραν τη νίκη (το πρωτάθλημα), αυτό ήταν το μόνο που θέλαμε εδώ και 53 χρόνια», πρόσθεσε.

Οι αρχές ανέφεραν ότι 10.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της εκδήλωσης προς τιμήν της ομάδας των Νικς.


Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο, ενώ ένας ύποπτος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, με τις κατηγορίες εις βάρος του να εκκρεμούν.

 

 

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