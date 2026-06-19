Μαίρη Ραζή: «Έχασα τη ρίζα μου, δεν ξέρω αν θα ξεπεράσω ποτέ αυτό που είδα» – Συγκλονίζει για τον θάνατο του συζύγου της, Σωτήρη Τσόγκα

Ο αιφνίδιος θάνατος του Σωτήρη Τσόγκα προκάλεσε σοκ και θλίψη, με τη σύζυγό του, Μαίρη Ραζή, να τον εντοπίζει πεσμένο στο μπάνιο της εξοχικής τους κατοικίας στο Λουτράκι. Η ηθοποιός εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της στην «Espresso», τονίζοντας την απώλεια της «ρίζας» της και την προσωπικότητα του συζύγου της.

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Lifestyle

Σωτήρης Τσόγκας, Μαίρη Ραζή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης. Η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή, τον εντόπισε πεσμένο στο μπάνιο της εξοχικής τους κατοικίας στο Λουτράκι.
  • Η Μαίρη Ραζή εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της στην «Espresso», δηλώνοντας: «Έφυγε η ρίζα μου… Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσω ποτέ αυτό που είδα».
  • Παρά το βαρύ πένθος, οι προγραμματισμένες παραστάσεις των μαθητών της δραματικής σχολής θα πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς ο Σωτήρης Τσόγκας στήριζε αυτή τη δράση με αγάπη και αφοσίωση.

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Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης.

Βαρύ πένθος για την Μαίρη Ραζή: Πέθανε ο σύζυγός της και ηθοποιός, Σωτήρης Τσόγκας

Σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, ο ίδιος βρισκόταν στην εξοχική κατοικία τους στο Λουτράκι προκειμένου να ξεκουραστεί. Το απόγευμα της Τετάρτης, η σύζυγός του και ηθοποιός. Μαίρη Ραζή επέστρεψε στο σπίτι και εντόπισε τον σύζυγό της πεσμένο στο μπάνιο. Το σοκ ήταν τεράστιο, ωστόσο κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά…

Η Μαίρη Ραζή μιλώντας στην «Espresso» εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της.

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«“Εφυγε” η ρίζα μου, η ρίζα του θεάτρου Πρόβα… Ήμασταν μαζί 44 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσω ποτέ αυτό που είδα… Θέλω να τονίσω πως ο Σωτήρης ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας καλόκαρδος άνθρωπος. Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, δεν είχε αδικήσει κανέναν. Ήθελε πάντα να έχει τη συνείδησή του καθαρή. Μιλούσε καταπληκτικά, γνώριζε όσο λίγοι την ελληνική γλώσσα, ήταν ένας δεύτερος Μπαμπινιώτης. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ…».

Παρά το βαρύ πένθος, οι προγραμματισμένες παραστάσεις των μαθητών της δραματικής σχολής θα πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς, όπως έγινε γνωστό, δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν. Πρόκειται, άλλωστε, για μια δράση που ο ίδιος ο Σωτήρης Τσόγκας στήριζε με αγάπη και αφοσίωση μέχρι την τελευταία στιγμή.

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