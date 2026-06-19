Αλβανία: Διώξεις σε άλλους 27 διαδηλωτές για διατάραξη της δημόσιας τάξης – Νέα διαμαρτυρία απόψε ενάντια στο σχέδιο της οικογένειας Τραμπ

Κατηγορίες σε άλλους 27 διαδηλωτές για διατάραξη της δημόσιας τάξης απήγγειλαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές της Αλβανίας, μετά τη νέα διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα ενάντια στο σχέδιο ανέγερσης ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Νέα διαδήλωση για το θέμα αναμένεται απόψε, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και ακυρωθούν αυτά τα σχέδια.

Πριν από τη νέα διαδήλωση, η αστυνομία έκανε γνωστό πως 27 άνθρωποι κατηγορήθηκαν ότι «κατεύθυναν» τους συμμετέχοντες σε δρόμους εκτός των προβλεπόμενων διαδρομών, κατά τη διάρκεια μιας πορείας στην πρωτεύουσα που έγινε χθες το βράδυ.

Τα άτομα αυτά κατηγορούνται για «ενέργειες διατάραξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Στις αρχές της εβδομάδας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τουλάχιστον 35 διαδηλωτών γιατί απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Τίρανα με το αεροδρόμιο, το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης ενάντια στο σχέδιο ανέγερσης του πολυτελούς ξενοδοχείου.