Αλβανία: Διώξεις σε άλλους 27 διαδηλωτές για διατάραξη της δημόσιας τάξης – Νέα διαμαρτυρία απόψε ενάντια στο σχέδιο της οικογένειας Τραμπ

Οι αστυνομικές αρχές της Αλβανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε άλλους 27 διαδηλωτές για διατάραξη της δημόσιας τάξης, μετά από νέα διαδήλωση στα Τίρανα ενάντια στο σχέδιο ανέγερσης ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Νέα διαδήλωση αναμένεται απόψε, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

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Διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε προστατευόμενη φυσική περιοχή στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου από εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, στις 6 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Adnan Beci / AFP
Διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε προστατευόμενη φυσική περιοχή στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου από εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, στις 6 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Adnan Beci / AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατηγορίες σε άλλους 27 διαδηλωτές για διατάραξη της δημόσιας τάξης απήγγειλαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές της Αλβανίας. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη νέα διαδήλωση ενάντια στο σχέδιο ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ.
  • Νέα διαδήλωση για το θέμα αναμένεται απόψε στα Τίρανα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Στόχος τους είναι η ακύρωση των σχεδίων.
  • Στις αρχές της εβδομάδας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τουλάχιστον 35 διαδηλωτών γιατί απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Τίρανα με το αεροδρόμιο. Οι κατηγορίες αφορούν διαδηλώσεις ενάντια στο ίδιο σχέδιο.

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Κατηγορίες σε άλλους 27 διαδηλωτές για διατάραξη της δημόσιας τάξης απήγγειλαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές της Αλβανίας, μετά τη νέα διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα ενάντια στο σχέδιο ανέγερσης ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Νέα διαδήλωση για το θέμα αναμένεται απόψε, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και ακυρωθούν αυτά τα σχέδια.

Πριν από τη νέα διαδήλωση, η αστυνομία έκανε γνωστό πως 27 άνθρωποι κατηγορήθηκαν ότι «κατεύθυναν» τους συμμετέχοντες σε δρόμους εκτός των προβλεπόμενων διαδρομών, κατά τη διάρκεια μιας πορείας στην πρωτεύουσα που έγινε χθες το βράδυ.

Τα άτομα αυτά κατηγορούνται για «ενέργειες διατάραξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Στις αρχές της εβδομάδας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τουλάχιστον 35 διαδηλωτών γιατί απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Τίρανα με το αεροδρόμιο, το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης ενάντια στο σχέδιο ανέγερσης του πολυτελούς ξενοδοχείου.

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