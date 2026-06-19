Έγκυος ξανά η Αν Χάθαγουεϊ – To τρυφερό βίντεο στο Instagram

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, πρόκειται να υποδεχθούν σε λίγους μήνες το νέο μέλος της οικογένειάς τους, με την ίδια να ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της μέσω ενός τρυφερού βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Αν Χάθαγουεϊ
πηγή: Scott A Garfitt/Invision/AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, πρόκειται να υποδεχθούν σε λίγους μήνες το νέο μέλος της οικογένειάς τους.
  • Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Mother Mary» έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της, μέσω ενός βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Στο κλιπ η Χάθαγουεϊ εμφανίζεται με ένα αέρινο λευκό φόρεμα, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα υπό τους ήχους του «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν (Adam Shulman), πρόκειται να υποδεχθούν σε λίγους μήνες το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Mother Mary» έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της, μέσω ενός βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο κλιπ η Χάθαγουεϊ εμφανίζεται με ένα αέρινο λευκό φόρεμα, καλύπτοντας αρχικά την κοιλιά της με τα χέρια της, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνει για να αποκαλύψει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα υπό τους ήχους του «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις (Barbara Lewis).

«Μωρό μου, είμαι δική σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway (@annehathaway)

Σύμφωνα με το People, η Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της έχουν ήδη αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ. Γνωρίστηκαν το 2008 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2012.

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