Φωτιά στις αποθήκες «Σκουλούδη» στο Ηράκλειο – Ερευνώνται τα αίτια

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε στο Ηράκλειο, μετά από φωτιά που ξέσπασε στις αποθήκες «Σκουλούδη» στην περιοχή των Αθανάτων, προκαλώντας ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν και στελέχη του Ανακριτικού της Π.Υ για τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς ο χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων για την εγκατάσταση δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών.

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Οι αποθήκες Σκουλούδη
Πηγή: Cretalive
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στις αποθήκες «Σκουλούδη» στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Τρία οχήματα με οκτώ υπαλλήλους της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο εσωτερικό των αποθηκών.
  • Στελέχη του Ανακριτικού της Π.Υ. διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σε έναν χώρο που βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων για την εγκατάσταση δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών.

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Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , στήθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής 19-6-2026 στο Ηράκλειο, μετά από φωτιά που ξέσπασε στις αποθήκες «Σκουλούδη» στην περιοχή των Αθανάτων.

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Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ υπαλλήλους της Πυροσβεστικής. που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες οι οποίες ξέσπασαν στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν και στελέχη του Ανακριτικού της Π.Υ που θα διερευνήσουν τα αιτία πρόκλησης της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, ωστόσο, ήταν μικρής έκτασης και χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής κατασβέστηκε γρήγορα.

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Το Ανακριτικό τμήμα της Υπηρεσίας, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο συγκεκριμένος χώρος των αποθηκών βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς εκεί σχεδιάζεται να εγκατασταθεί δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών.

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