Φωτιά στις αποθήκες «Σκουλούδη» στο Ηράκλειο – Ερευνώνται τα αίτια

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Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , στήθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής 19-6-2026 στο Ηράκλειο, μετά από φωτιά που ξέσπασε στις αποθήκες «Σκουλούδη» στην περιοχή των Αθανάτων.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ υπαλλήλους της Πυροσβεστικής. που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες οι οποίες ξέσπασαν στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν και στελέχη του Ανακριτικού της Π.Υ που θα διερευνήσουν τα αιτία πρόκλησης της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, ωστόσο, ήταν μικρής έκτασης και χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής κατασβέστηκε γρήγορα.

Το Ανακριτικό τμήμα της Υπηρεσίας, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο συγκεκριμένος χώρος των αποθηκών βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς εκεί σχεδιάζεται να εγκατασταθεί δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών.