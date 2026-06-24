Φαίη Σκορδά: Τέλος από το MEGA – Γιατί αποφασίστηκε να μην ανανεωθεί η συνεργασία τους

Η Φαίη Σκορδά και το MEGA δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, καθώς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

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Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: fayskorda/ Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φαίη Σκορδά αποχωρεί από το MEGA, σηματοδοτώντας το τέλος της συνεργασίας της με το κανάλι.
  • Νωρίτερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση της διοίκησης του τηλεοπτικού σταθμού με την παρουσιάστρια
  • Έπειτα από δύο χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, το «Buongiorno» θα ρίξει… αυλαία την ερχόμενη Παρασκευή (26/6).
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Τέλος η εκπομπή «Buongiorno» και η Φαίη Σκορδά από το MEGA, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Νωρίτερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση της διοίκησης του τηλεοπτικού σταθμού με την παρουσιάστρια και της γνωστοποιήθηκε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους και την επόμενη χρονιά.

Έπειτα από δύο χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, το «Buongiorno» θα ρίξει… αυλαία την ερχόμενη Παρασκευή (26/6).

Η σχετική απόφαση για μη ανανέωση της συνεργασίας ελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες για οικονομικούς λόγους. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς θα καλύψει το κενό το κανάλι αλλά και στα επόμενα βήματα της Φαίης Σκορδά.

 

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