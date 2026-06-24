Γερμανία: Άρχισε η δίκη για τον 26χρονο Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο ελεγκτή τρένου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη δυτική Γερμανία, η πολύκροτη δίκη του 26χρονου Έλληνα υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για τη θανατηφόρα επίθεση εναντίον ελεγκτή αμαξοστοιχίας κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων. Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και έντασης, σχεδόν πέντε μήνες μετά το τραγικό περιστατικό, που συγκλόνισε τη χώρα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 2 Φεβρουαρίου κοντά στην πόλη Λάντστουλ, όταν ο κατηγορούμενος γρονθοκόπησε στο κεφάλι τον 36χρονο ελεγκτή και πατέρα δύο παιδιών, Σερκάν Τσαλάρ, έπειτα από λογομαχία. Το θύμα υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο δύο ημέρες αργότερα.

Παρά το γεγονός ότι οι εισαγγελικές Αρχές, παρέπεμψαν τον 26χρονο με την κατηγορία του φόνου, το περιφερειακό δικαστήριο του Τσβάιμπρουκεν, μετέτρεψε την κατηγορία σε θανατηφόρο σωματική βλάβη, κρίνοντας πως στην παρούσα φάση δεν προκύπτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πρόθεση για ανθρωποκτονία.

Το χρονικό της μοιραίας συμπλοκής

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου ρουτίνας. Ο Σερκάν Τσαλάρ, ζήτησε από τον επιβάτη να επιδείξει το εισιτήριό του, ωστόσο εκείνος διέθετε έγκυρο εισιτήριο και αρνήθηκε να αποκαλύψει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Όταν του ζητήθηκε να εγκαταλείψει την αμαξοστοιχία, ο 26χρονος εξοργίστηκε και αντέδρασε με ακραία βία. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, ο κατηγορούμενος είχε μάλιστα απειλήσει νωρίτερα τον ελεγκτή στα αγγλικά, λέγοντάς του: «Είμαι μποξέρ. Είμαι μαχητής».

Οργή και συγκίνηση στη δικαστική αίθουσα

Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την υπόθεση παραμένει τεράστιο, με τη δικαστική αίθουσα να κατακλύζεται από πολίτες και δημοσιογράφους. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα λόγω της παρουσίας των πολυάριθμων συγγενών του θύματος, οι οποίοι προσήλθαν κρατώντας φωτογραφίες του αδικοχαμένου ελεγκτή.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι ο Σερκάν Τσαλάρ είναι εδώ, ότι ήρθε μαζί μας. Το πνεύμα του είναι εδώ», δήλωσε συντετριμμένος ο αδελφός του, Ισμαήλ.

Κατά την είσοδο του κατηγορουμένου με χειροπέδες, ο οποίος αναφέρεται ως Ιωάννης Β. (λόγω της γερμανικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), το πλήθος ξέσπασε σε αποδοκιμασίες με εκφράσεις όπως «Ντροπή σου» και «Βρώμικε δολοφόνε».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν προβλήθηκε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του τρένου, με αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι να ξεσπάσουν σε κλάματα και άλλοι να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Η απολογία και οι αντιδράσεις της πολιτικής αγωγής

Απαντώντας στις ερωτήσεις του δικαστηρίου στα ελληνικά μέσω διερμηνέα, ο 26χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και εργαζόταν ως λογιστής στο Λουξεμβούργο, αρνήθηκε ότι έχει ασχοληθεί ποτέ με την πυγμαχία ή άλλες πολεμικές τέχνες. Παράλληλα, δήλωσε πως υπέστη σοκ όταν έμαθε για τον θάνατο του ελεγκτή, ισχυριζόμενος ότι έμεινε άσιτος για 20 ημέρες και είχε αυτοκτονικές τάσεις κατά την προφυλάκισή του.

Μέσω γραπτής δήλωσης που ανέγνωσε ο δικηγόρος του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια: «Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θα ήθελα να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για μια αδικαιολόγητη πράξη και μια στιγμή τυφλής οργής. Αναλαμβάνω την πλήρη προσωπική ευθύνη».

Ωστόσο, ο συνήγορος της οικογένειας Τσαλάρ, Γιαλτσίν Τεκίνογλου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκεπτικός, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση «απολύτως εγωκεντρική». Όπως τόνισε ο δικηγόρος, μια πραγματική συγγνώμη θα σήμαινε την απόφαση του κατηγορουμένου να «σπάσει» τη σιωπή του και να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, κάτι που ο ίδιος αρνείται να πράξει μέχρι στιγμής.

Η δικαστική διαδικασία, περιλαμβάνει συνολικά οκτώ συνεδριάσεις, με την έκδοση της τελικής απόφασης, να προσδιορίζεται χρονικά για τις 9 Ιουλίου.