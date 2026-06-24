Βρετανία: Θαυμαστής της σειράς «Dexter» κατηγορείται για τη δολοφονία δύο ανδρών – Τεμάχισε και έκαψε τις σορούς τους

Ένας άνδρας, ο Τζέιμς Ντέσμπορο, κατηγορείται ότι δολοφόνησε δύο άνδρες, τον 57χρονο Κλάουντιο Ακουιλίνο και τον 43χρονο Ντάνιελ Κόουλμαν, τους οποίους γνώρισε σε ξενώνα αστέγων στη Βρετανία. Στη συνέχεια φέρεται να τεμάχισε και να έκαψε τα πτώματά τους στην Κορνουάλη, ενώ παραδέχτηκε την παρεμπόδιση της νόμιμης ταφής και φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματά τους. Κατά τη διάρκεια της δίκης, αναφέρθηκε η δήλωση του κατηγορούμενου ότι «απολάμβανε ιδιαίτερα» τις σκηνές διαμελισμού της σειράς «Dexter».

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Οι Ντάνιελ Κόουλμαν (αριστερά) και Κλάουντιο Ακουιλίνο (δεξιά), τα δύο θύματα για τις δολοφονίες των οποίων κατηγορείται ο Τζέιμς Ντέσμπορο. (Αστυνομία Ντέβον και Κορνουάλης/PA)
Οι Ντάνιελ Κόουλμαν (αριστερά) και Κλάουντιο Ακουιλίνο (δεξιά), τα δύο θύματα για τις δολοφονίες των οποίων κατηγορείται ο Τζέιμς Ντέσμπορο. (Αστυνομία Ντέβον και Κορνουάλης/PA)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας θαυμαστής της σειράς «Dexter» κατηγορείται για τη δολοφονία δύο ανδρών στη Βρετανία, αφού φέρεται να τεμάχισε και να έκαψε τις σορούς τους.
  • Στην Κορνουάλη, βρέθηκαν περίπου 1.900 καμένα οστικά θραύσματα και μέρη διαμελισμένου σώματος σε δασική περιοχή όπου διέμενε ο κατηγορούμενος.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων και είχε αναπτύξει σχέση με την πρώην σύζυγο ενός εξ αυτών, κάτι που προκάλεσε εντάσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας άνδρας που δήλωσε ότι «απολάμβανε ιδιαίτερα» τις σκηνές διαμελισμού στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Dexter, κατηγορείται ότι δολοφόνησε δύο άνδρες που γνώρισε σε ξενώνα αστέγων, πριν τεμαχίσει και κάψει τα πτώματά τους σε δασική περιοχή της Κορνουάλης, στη Βρετανία.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Τζέιμς Ντέσμπορο κατηγορείται για τις δολοφονίες του 57χρονου Κλάουντιο Ακουιλίνο και του 43χρονου Ντάνιελ Κόουλμαν το 2025. Ο ίδιος έχει ήδη παραδεχθεί την ενοχή του για την παρεμπόδιση της νόμιμης ταφής των δύο ανδρών.

Το Δικαστήριο του Γουίντσεστερ άκουσε ότι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 1.900 καμένα οστικά θραύσματα που πιστεύεται ότι ανήκαν στον Ακουιλίνο στο δάσος Παραμούρ, κοντά στο Στίκερ της Κορνουάλης, όπου ο Ντέσμπορο διέμενε σε ξύλινη καλύβα.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν επίσης μέρη του διαμελισμένου σώματος του Κόουλμαν, μεταξύ των οποίων ο κορμός, τα πόδια και τα πέλματα, θαμμένα σε ρηχό τάφο.

Κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματά τους

Ο εισαγγελέας Άχμεντ Χοσέιν ανέφερε στους ενόρκους ότι μετά την εξαφάνιση των δύο ανδρών, ο Ντέσμπορο φέρεται να απέκτησε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και να ξόδεψε τα χρήματά τους.

«Σκότωσε και τους δύο άνδρες, τεμάχισε τα σώματά τους, προσπάθησε να κάψει και να θάψει τα λείψανά τους για να αποκρύψει όσα είχε κάνει και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα χρήματά τους, ενώ παράλληλα έλεγε ψέματα στους γύρω του για το πού είχαν πάει», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Οι δύο άνδρες είχαν ζήσει μαζί με τον κατηγορούμενο και ήταν οι τελευταίοι που εθεάθησαν ζωντανοί μαζί του, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή.

Dexter, Showtime
Dexter, Showtime

Η αναφορά στον «Dexter»

Κατά τη διάρκεια της δίκης ακούστηκε επίσης ότι ο Ντέσμπορο είχε πει σε ειδικό βιολόγο που εργαζόταν στην έρευνα ότι «απολάμβανε ιδιαίτερα τις σκηνές διαμελισμού» στη σειρά Dexter.

Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι πρόκειται για τηλεοπτική σειρά στην οποία ο πρωταγωνιστής ζει διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος που διαμελίζει και εξαφανίζει τα θύματά του.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι θαυμαστές της σειράς Dexter. Ωστόσο, όταν συνδυαστεί αυτή η δήλωση με το γεγονός ότι δύο διαμελισμένα πτώματα βρέθηκαν στη γη όπου ζούσε ο κατηγορούμενος, αποκτά ιδιαίτερη σημασία», είπε ο Χοσέιν.

Σχέση με την πρώην σύζυγο ενός από τα θύματα

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο Κόουλμαν ζούσε με τη σύζυγό του, Χάνα Κρέσγουελ, σε ξενώνα αστέγων στο Νιούκι μέχρι τον Μάρτιο του 2025, όταν το ζευγάρι χώρισε.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Ντέσμπορο ανέπτυξε στη συνέχεια σχέση με την Κρέσγουελ, γεγονός που προκάλεσε εντάσεις και διαπληκτισμούς μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Κόουλμαν εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανός στις 3 Ιουνίου 2025, όταν έπινε σε παμπ της Τρούρο και της Φάλμουθ μαζί με τον κατηγορούμενο.

Ο Ντέσμπορο, κάτοικος της περιοχής Λόουερ Στίκερ στην Κορνουάλη, αρνείται τις κατηγορίες. Η δίκη συνεχίζεται.

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