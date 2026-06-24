Ουκρανία: 10 νεκροί και 72 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε ένα 24ωρο – Φονικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο στο Κρίβι Ριχ

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Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 72 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν το Κρίβι Ριχ, όπου βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε εγκατάσταση πολιτικών υποδομών.

En Ukraine, dans la ville de Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk, une frappe des forces armées russes sur des garages a provoqué l’explosion d’un dépôt d’armes dissimulé. Après l’explosion, un puissant « champignon » de détonation secondaire s’est élevé au-dessus de la… pic.twitter.com/hxQZ5qBdcB — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) June 24, 2026

Τέσσερις νεκροί στο Κρίβι Ριχ

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, όταν ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε εγκατάσταση πολιτικών υποδομών στην πόλη Κρίβι Ριχ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την Kyiv Independent.

Αρχικά αναφέρθηκαν τρεις νεκροί και 30 τραυματίες, εκ των οποίων πέντε βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε τέσσερις.

«Ήταν πολίτες που ζούσαν, εργάζονταν και έχτιζαν το μέλλον τους στη γενέτειρά τους, όταν η ρωσική τρομοκρατία έκοψε πρόωρα τη ζωή τους», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Θύματα και στη Νικόπολη

Πέρα από το πλήγμα στο Κρίβι Ριχ, ρωσικές επιθέσεις στη Νικόπολη προκάλεσαν τον θάνατο ενός 70χρονου άνδρα και δύο γυναικών ηλικίας 40 και 44 ετών, ενώ ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Μαζική επίθεση με drones

Οι επιθέσεις εντάσσονται σε ευρύτερη επιχείρηση της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 101 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να καταρρίψουν ή να παρεμβάλουν 95 από αυτά.

Έξι drones έπληξαν πέντε διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων UAV έπεσαν σε ακόμη έξι περιοχές.

Νεκροί και τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Χερσώνα

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 12 τραυματίστηκαν. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 1.021 επιθέσεις εναντίον 38 οικισμών μέσα σε ένα 24ωρο.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, μία 56χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση με drone στην πόλη Μπαλακλίγια, ενώ έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Терористи/росіяни вдарили по АЗС В Сумах. “Стояв чоловік. Ми чекали, поки він зробить каву, бо він відмовлявся виходити”, — каже Анастасія Привал, працівниця АЗС. Внаслідок ранкової атаки на АЗС поранені троє людей. Двоє чоловіків у лікарні, у них неважкі ушкодження. pic.twitter.com/1rYS26XqAj — Діма той шо той (@MstrFlash) June 24, 2026

Στην περιφέρεια Σούμι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον πρατηρίου καυσίμων στην πόλη Σούμι. Σύμφωνα με εργαζόμενη του πρατηρίου, οι πελάτες περίμεναν έναν άνδρα που ετοίμαζε καφέ και αρνούνταν να απομακρυνθεί από το σημείο λίγο πριν από το πλήγμα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ οι δύο άνδρες νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα. Παράλληλα, μία 58χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σε πλήγμα με drone στην κοινότητα Ρόμνι.

Στη Χερσώνα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα.

Παράλληλα, έξι άμαχοι τραυματίστηκαν στην πόλη Ντρούζκιβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.