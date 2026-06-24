Φινλανδία: Η διαβόητη «νοσοκόμα-δηλητήριο» που δολοφόνησε πέντε ηλικιωμένους ζητεί ξανά την αποφυλάκισή της

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Η γυναίκα που έχει μείνει γνωστή στη Φινλανδία ως «νοσοκόμα-δηλητήριο» και καταδικάστηκε για τη δολοφονία πέντε ηλικιωμένων ζητά για τέταρτη φορά να αποφυλακιστεί, έχοντας συμπληρώσει 17 χρόνια στη φυλακή.

Ζητά να αφεθεί ελεύθερη «το συντομότερο δυνατό»

Η 75χρονη Ανν Μαρία Γκίλγκρεν, γνωστή κατά την περίοδο των εγκλημάτων ως Άινο Νίκοπ, κατέθεσε μέσω του δικηγόρου της αίτηση στο Εφετείο του Ελσίνκι για την υφ’ όρον απόλυσή της.

Στην αίτηση ζητεί να αφεθεί ελεύθερη «το συντομότερο δυνατό», επικαλούμενη κυρίως τη μακρά παραμονή της στη φυλακή, καθώς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης εδώ και 17 χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Yle.

Παράλληλα, ζητά να διεξαχθεί προφορική ακροαματική διαδικασία πριν από την έκδοση απόφασης.

Η τέταρτη αποτυχημένη προσπάθεια;

Πρόκειται για την τέταρτη αίτηση αποφυλάκισης που καταθέτει.

Το Εφετείο του Ελσίνκι είχε απορρίψει το προηγούμενο αίτημά της τον Μάιο του 2025, κρίνοντας ότι δεν είχε εκτίσει επαρκές μέρος της ποινής της.

Παρότι η μέση διάρκεια πραγματικής έκτισης ισόβιας κάθειρξης στη Φινλανδία ανέρχεται περίπου στα 15 χρόνια, το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι η σοβαρότητα και ο αριθμός των εγκλημάτων δικαιολογούν μεγαλύτερη παραμονή στη φυλακή.

Στην απόφαση είχε επίσης ληφθεί υπόψη εμπιστευτική αξιολόγηση σχετικά με τον κίνδυνο επανάληψης βίαιης εγκληματικής συμπεριφοράς, ενώ και η Υπηρεσία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων δεν είχε υποστηρίξει την αποφυλάκισή της.

Από το 2020 η Γκίλγκρεν κρατείται σε αγροτική φυλακή χαμηλότερης επιτήρησης και έχει λάβει άδειες εξόδου χωρίς συνοδεία.

Η χειρότερη κατά συρροή δολοφόνος της σύγχρονης Φινλανδίας

Η Γκίλγκρεν καταδικάστηκε το 2010 για πέντε δολοφονίες και πέντε απόπειρες δολοφονίας ηλικιωμένων ασθενών, σε μια υπόθεση που θεωρείται η σοβαρότερη υπόθεση κατά συρροή δολοφονιών στη σύγχρονη ιστορία της Φινλανδίας.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, δηλητηρίαζε τα θύματά της με φαρμακευτικές ουσίες στο Ελσίνκι την περίοδο 2004-2009. Ορισμένα εγκλήματα διαπράχθηκαν σε νοσοκομεία και άλλα στα σπίτια των θυμάτων, όπου εργαζόταν ως νοσηλεύτρια και φροντίστρια κατ’ οίκον.

Κατά τη διάρκεια της δίκης προέκυψαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να υπήρξαν και άλλα θύματα που δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ.

Σε οίκο ευγηρίας του Ελσίνκι όπου εργαζόταν, περισσότεροι από δέκα ηλικιωμένοι πέθαναν μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Σχεδόν όλα τα πτώματα είχαν αποτεφρωθεί πριν ξεκινήσει η ποινική έρευνα.

Δεν παραδέχθηκε ποτέ τα εγκλήματα

Η ίδια αρνήθηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ότι διέπραξε ανθρωποκτονίες.

Κατά την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δίκης, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι πάσχει από αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας με έντονα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με σοβαρή έλλειψη ενσυναίσθησης και δυσκολία κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων.