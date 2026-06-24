Κένυα: Μαθήτριες θα κατηγορηθούν για φόνο μετά την πυρκαγιά σε σχολικό κοιτώνα που στοίχισε τη ζωή σε 16 παιδιά

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Οι εισαγγελικές αρχές της Κένυας ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στην απαγγελία κατηγοριών για φόνο σε βάρος μαθητριών που φέρονται να εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά σε σχολικό κοιτώνα τον περασμένο μήνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 συμμαθήτριές τους.

Η φωτιά ξέσπασε στις 28 Μαΐου στον κοιτώνα του σχολείου Utumishi Girls’ School στην περιοχή Γκιλγκίλ, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ναϊρόμπι. Τα θύματα ήταν ηλικίας 15 έως 18 ετών, ενώ δεκάδες ακόμη μαθήτριες τραυματίστηκαν.

Οκτώ μαθήτριες στο μικροσκόπιο των αρχών

Μετά την τραγωδία, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη οκτώ μαθητριών, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να συμμετείχαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς βάζοντας φωτιά σε στρώματα κοντά σε έξοδο του κτιρίου.

«Ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, ο Διευθυντής Δημόσιων Διώξεων ενέκρινε την άσκηση διώξεων κατά των εμπλεκόμενων μαθητριών», ανέφερε η εισαγγελική αρχή σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από καταθέσεις μαθητριών και προσωπικού του σχολείου, καθώς και ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, οι οκτώ ύποπτες ταυτοποιήθηκαν ως «πρόσωπα ενδιαφέροντος σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση» της πυρκαγιάς, αναφέρει το BBC.

Ο κοιτώνας είχε μία μόνο διέξοδο διαφυγής

Η φωτιά εξαπλώθηκε στον επάνω όροφο του κοιτώνα, όπου βρίσκονταν 135 κουκέτες και διέμεναν συνολικά 202 μαθήτριες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα κορίτσια αναγκάστηκαν να διαφύγουν από μία και μοναδική πόρτα, καθώς η έξοδος κινδύνου δεν άνοιξε όταν χρειάστηκε.

Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι οι ύποπτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά 16 κατηγορίες ανθρωποκτονίας, μία για κάθε θύμα της τραγωδίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσες από τις οκτώ μαθήτριες θα παραπεμφθούν τελικά σε δίκη.

Οι κατηγορούμενες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου στη Ναϊβάσα την Τετάρτη.

Προβλήματα ασφαλείας και μακρά ιστορία σχολικών πυρκαγιών

Ο υπουργός Παιδείας της Κένυας, Τζούλιους Ογκάμπα, δήλωσε ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα αποκάλυψαν σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας στο σχολείο, μεταξύ των οποίων υπερπληρότητα στους κοιτώνες και κλειδωμένη έξοδος διαφυγής.

Η Εισαγγελία εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για την αύξηση περιστατικών εμπρησμών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, προειδοποιώντας ότι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Η Κένυα έχει μακρά ιστορία φονικών πυρκαγιών σε οικοτροφεία. Μόλις πριν από δύο χρόνια, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αντίστοιχη φωτιά σε κοιτώνα σχολείου στην κεντρική Κένυα.

Πολλά από τα περιστατικά έχουν αποδοθεί σε εμπρησμούς από δυσαρεστημένους μαθητές, που διαμαρτύρονταν για πειθαρχικά μέτρα ή τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ άλλες πυρκαγιές προκλήθηκαν από ατυχήματα. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η υπερπληρότητα των κοιτώνων και η μη τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας έχουν συμβάλει καθοριστικά στον υψηλό αριθμό θυμάτων σε τέτοιες τραγωδίες.