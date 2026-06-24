Γαλλία: Ο υπουργός Εργασίας υπέρ της βερμούδας στο γραφείο εν μέσω καύσωνα – «Αν είναι καλοραμμένη, γιατί όχι;»

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Το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το αν οι άνδρες μπορούν να φορούν πιο ελαφριά ρούχα στον χώρο εργασίας, με τον υπουργό Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού να δηλώνει ότι μια βερμούδα μπορεί να είναι απολύτως αποδεκτή στο γραφείο, αρκεί να είναι κομψή και κατάλληλη.

«Υπάρχει βερμούδα και βερμούδα»

Μιλώντας στο RTL, ο Γάλλος υπουργός παραδέχθηκε ότι ο ίδιος εξακολουθεί να φορά κοστούμι και γραβάτα, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Φοράω κοστούμι και γραβάτα, αυτό είναι το dress code του υπουργού», ανέφερε, προσθέτοντας όμως ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του καλό παράδειγμα, καθώς δεν εργάζεται σε απαιτητικές φυσικές συνθήκες.

Όπως εξήγησε, αν ήταν εργοδότης θα επέτρεπε πιο ανάλαφρες ενδυματολογικές επιλογές, εφόσον αυτές διατηρούν έναν επαγγελματικό χαρακτήρα.

«Υπάρχει βερμούδα και βερμούδα. Αν είναι μια ωραία, καλοραμμένη βερμούδα και ένα κομψό κοντομάνικο πουκάμισο, με τα κατάλληλα παπούτσια, νομίζω ότι είναι απολύτως δυνατό».

Τι προβλέπει η γαλλική νομοθεσία

Η θέση του υπουργού αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό και το γαλλικό εργατικό δίκαιο. Δεν υπάρχει κάποια γενική διάταξη που να απαγορεύει στους άνδρες να φορούν σορτς ή βερμούδα στον χώρο εργασίας.

Κατ’ αρχήν, οι εργαζόμενοι έχουν ελευθερία επιλογής της ενδυμασίας τους. Ωστόσο, οι εργοδότες μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς όταν αυτοί δικαιολογούνται από τη φύση της εργασίας, λόγους ασφάλειας, υγιεινής, εταιρικής εικόνας ή επαφής με πελάτες.

Έτσι, διαφορετικοί κανόνες μπορεί να ισχύουν για έναν εργαζόμενο σε εργοτάξιο, έναν υπάλληλο νοσοκομείου ή έναν πωλητή σε κατάστημα πολυτελών ειδών.

Η υπόθεση που έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο

Το ζήτημα της βερμούδας έχει απασχολήσει ακόμη και τη γαλλική Δικαιοσύνη.

Η πιο γνωστή υπόθεση αφορά εργαζόμενο της εταιρείας Sagem Défense Sécurité, ο οποίος το 2001 εμφανίστηκε επανειλημμένα στη δουλειά φορώντας βερμούδα. Η διοίκηση του ζήτησε να φορά παντελόνι κάτω από την προβλεπόμενη εργασιακή μπλούζα, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση αυτή ήταν πιο συμβατή με τα καθήκοντά του και την πιθανή επαφή με πελάτες.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, ο εργαζόμενος αρνήθηκε να συμμορφωθεί και απολύθηκε.

Το 2008 το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας δικαίωσε την εταιρεία, κρίνοντας ότι η απαγόρευση της βερμούδας ήταν δικαιολογημένη λόγω των καθηκόντων του εργαζομένου και ότι η άρνησή του να ακολουθήσει τις οδηγίες συνιστούσε πειθαρχικό παράπτωμα.

Η απόφαση αυτή θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στη γαλλική νομολογία για το θέμα.

Η «ευπρέπεια» στον χώρο εργασίας

Τα γαλλικά δικαστήρια έχουν επίσης αναγνωρίσει το δικαίωμα των εργοδοτών να παρεμβαίνουν όταν κρίνουν ότι μια ενδυματολογική επιλογή παραβιάζει βασικούς κανόνες ευπρέπειας.

Χαρακτηριστική είναι απόφαση του Εφετείου της Νανσί το 1982, η οποία επικύρωσε την απόλυση βοηθού λογιστηρίου που επέμενε να εργάζεται φορώντας διάφανη μπλούζα χωρίς στηθόδεσμο, παρά τις συστάσεις της διοίκησης.

Οι δικαστές έκριναν ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση μπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση στο εργασιακό περιβάλλον.

Αυστηρότερα μέτρα λόγω καύσωνα

Παράλληλα, η γαλλική νομοθεσία έχει γίνει αυστηρότερη όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Από την 1η Ιουλίου 2025 τέθηκε σε ισχύ νέο διάταγμα που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τον κίνδυνο που προκαλεί η ζέστη, να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας, να διαθέτουν δροσερό πόσιμο νερό και να παρέχουν εξοπλισμό κατάλληλο για τις κλιματικές συνθήκες.

Ωστόσο, σε επαγγέλματα όπως οι κατασκευές ή η βιομηχανία, τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως τα κράνη, τα υποδήματα ασφαλείας και οι ειδικές στολές, παραμένουν υποχρεωτικά ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων καυσώνων.