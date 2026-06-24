Αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη το Σάββατο – Ορατός με τηλεσκόπια και κιάλια

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Ένας μεγάλος αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη Γη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), που επικαλείται στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, το πέρασμα του ουράνιου σώματος θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή ακόμη και με μεγάλα κιάλια, αν και οι συνθήκες παρατήρησης ενδέχεται να επηρεαστούν από τη φωτεινότητα της Σελήνης.

Σπάνιο πέρασμα κοντά στη Γη

«Το πέρασμα κοντά στη Γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και, αυτή τη φορά, η λαμπρή και κοντινή Σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του τη στιγμή» που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στην ανακοίνωσή του ο Χουάν Λουίς Κάνο, μέλος του Γραφείου Πλανητικής Άμυνας της ESA.

Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε το 1997 και έχει λάβει την ονομασία (152637) 1997 NC1.

Μέγεθος έως και 1.650 μέτρα

Πρόκειται για ένα βραχώδες διαστημικό σώμα με εκτιμώμενο μέγεθος από 750 έως 1.650 μέτρα, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στη λευκαύγειά του (albedo), δηλαδή στην ποσότητα του ηλιακού φωτός που ανακλά η επιφάνειά του.

Η ESA διευκρινίζει πάντως ότι, ανάλογα με τις διαφορετικές εκτιμήσεις της λευκαύγειας, ο αστεροειδής ενδέχεται να είναι μικρότερος από τις αρχικές προβλέψεις.

Πότε θα βρεθεί πιο κοντά στη Γη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, ο αστεροειδής θα περάσει στο κοντινότερο σημείο του από τη Γη το Σάββατο στις 14:14 ώρα Ελλάδας, κινούμενος με ταχύτητα περίπου 8,9 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Τη στιγμή της μέγιστης προσέγγισης θα βρίσκεται σε απόσταση 2.559.461 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, δηλαδή περίπου 6,66 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης-Σελήνης, γεγονός που αποκλείει κάθε πιθανότητα πρόσκρουσης.

Πού θα είναι ορατός

Ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί από περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου κατά τη φάση προσέγγισής του, σχεδόν από ολόκληρο τον πλανήτη τη στιγμή της μέγιστης εγγύτητας και από το νότιο ημισφαίριο κατά τη φάση απομάκρυνσής του.

Στις περιοχές όπου θα επικρατεί νύχτα, οι παρατηρητές θα μπορούν θεωρητικά να τον εντοπίσουν με μικρά τηλεσκόπια ή ακόμη και με μεγάλα κιάλια, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.