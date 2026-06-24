Καύσωνας στην Ελβετία: Οι κινηματογράφοι ανοίγουν τις πόρτες τους στους ηλικιωμένους ως «καταφύγιο» από τη ζέστη

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Ο 82χρονος Ντανιέλ Γκιγερόν βολεύτηκε στο κάθισμά του στον κινηματογράφο Nord-Sud στη Γενεύη, έτοιμος να απολαύσει μια δωρεάν κινηματογραφική προβολή μέσα σε μια δροσερή, κλιματιζόμενη αίθουσα, την ώρα που οι υψηλές θερμοκρασίες έκαναν αποπνικτική την ατμόσφαιρα στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Γκιγερόν ήταν ένας από τους εκατοντάδες πολίτες άνω των 65 ετών που επωφελήθηκαν από την πρωτοβουλία κινηματογράφων και τοπικών αρχών να προσφέρουν δωρεάν προβολές κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να προστατευθούν οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Η ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MeteoSuisse προβλέπει ότι οι θερμοκρασίες στη Γενεύη θα φτάσουν έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου μέσα στην εβδομάδα.

«Όσο περισσότερο αυξάνεται η ζέστη, τόσο περισσότερο ο κινηματογράφος μετατρέπεται σε ένα καταφύγιο», δήλωσε στο Reuters ο Λοράν Ντιτουά, διευθυντής τριών κινηματογράφων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Όπως ανέφερε, περίπου 650 άνθρωποι έχουν ήδη αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη προσφορά από την περασμένη Πέμπτη.

«Είναι φανταστικό διότι όχι μόνον μας επιτρέπει να βγούμε από το σπίτι και να πάμε στο σινεμά, αλλά και να είμαστε σε μια κλιματιζόμενη αίθουσα (…) και να περάσουμε καλά», σχολίασε ο Γκιγερόν.

Ένας από τους θερμότερους Ιούνιους που έχουν καταγραφεί

Σύμφωνα με το Reuters, ο φετινός Ιούνιος αναμένεται να συγκαταλεγεί στους θερμότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ελβετία, καθώς η χώρα επηρεάζεται από το εκτεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές έχουν ήδη φτάσει έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν ξεπεράσει ακόμη και τους 36 βαθμούς.

«Αυτό υπογραμμίζει όντως την εξαιρετική φύση αυτού του καύσωνα, ο οποίος είναι (…) πολύ μεγάλης διάρκειας και αρκετά δριμύς», δήλωσε ο μετεωρολόγος της MeteoSuisse Έλι Κίρχνερ.

Ο καύσωνας ήρθε νωρίτερα από το συνηθισμένο

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το φετινό κύμα ζέστης εμφανίστηκε νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

Στην Ελβετία, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται κατά κανόνα από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο, φέτος οι ιδιαίτερα θερμές συνθήκες έκαναν την εμφάνισή τους ήδη από τα τέλη Ιουνίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αυξανόμενη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.