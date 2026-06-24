Βραζιλία: Χάκερ «χτύπησε» το εθνικό σύστημα έκτακτων προειδοποιήσεων – Τα ψεύτικα μηνύματα που έστειλαν

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Εκατομμύρια πολίτες στη Βραζιλία ξύπνησαν μέσα στη νύχτα από τον εκκωφαντικό ήχο ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, όταν χάκερ παραβίασε το εθνικό σύστημα προειδοποιήσεων της Πολιτικής Προστασίας και απέστειλε ψεύτικα μηνύματα σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες της χώρας, σύμφωνα με το Folha de S.Paulo.

Οι πλαστές ειδοποιήσεις χαρακτηρίζονταν ως «Extreme Alert», η υψηλότερη κατηγορία προειδοποίησης που χρησιμοποιείται συνήθως για φυσικές καταστροφές και άμεσους κινδύνους για τη ζωή των πολιτών.

Ωστόσο, αντί για πληροφορίες σχετικά με κάποια έκτακτη κατάσταση, όλα τα πεδία των μηνυμάτων περιείχαν μόνο τη λέξη «misantropi4».

Η λέξη παραπέμπει στον όρο «μισανθρωπία», δηλαδή το μίσος ή την αποστροφή προς την ανθρωπότητα.

Δέκα ψεύτικες ειδοποιήσεις μέσα σε λίγες ώρες

Η πρώτη μη εξουσιοδοτημένη ειδοποίηση εστάλη περίπου στις 23:40 της 19ης Ιουνίου στην πολιτεία Παρανά. Μέσα στις επόμενες ώρες ακολούθησαν συνολικά δέκα ψεύτικοι συναγερμοί.

Οι εννέα διανεμήθηκαν μέσω της τεχνολογίας Cell Broadcast, η οποία παρακάμπτει την αθόρυβη λειτουργία των κινητών τηλεφώνων και εμφανίζεται πάνω από οποιαδήποτε εφαρμογή βρίσκεται στην οθόνη, ενώ μία στάλθηκε μέσω SMS.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας στις πληγείσες περιοχές διευκρίνισαν άμεσα ότι κανένας υπάλληλός τους δεν είχε εκδώσει τις ειδοποιήσεις και ότι δεν υπήρχε κάποιο πραγματικό περιστατικό που να δικαιολογεί συναγερμό τέτοιου επιπέδου.

Οι δράστες κατάφεραν να ανακτήσουν πρόσβαση

Η Εθνική Πολιτική Προστασία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι απενεργοποίησε προσωρινά την πλατφόρμα ειδοποιήσεων στις 01:30 τα ξημερώματα, μετά την παραβίαση.

Παρότι οι αρχές υποστήριξαν ότι δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις δομικής ζημιάς στις υποδομές του συστήματος, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσες συσκευές έλαβαν τα ψεύτικα μηνύματα.

Ο εθνικός γραμματέας Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας, Βολνέι Βολφ, δήλωσε ότι οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο σύστημα ακόμη και μετά την πρώτη προσπάθεια αποκλεισμού τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί ύποπτοι.

Ανησυχία για την εμπιστοσύνη του κοινού

Το σύστημα Cell Broadcast εισήχθη στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα μόλις τον Οκτώβριο του 2025.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι στην προκειμένη περίπτωση οι ψεύτικες ειδοποιήσεις δεν περιείχαν επικίνδυνες οδηγίες ή κακόβουλους συνδέσμους, το περιστατικό πλήττει την αξιοπιστία των συστημάτων έκτακτης ανάγκης.

Όπως τονίζουν, ο πραγματικός κίνδυνος είναι ότι σε μια μελλοντική πραγματική προειδοποίηση για πλημμύρες, κατολισθήσεις ή άλλες φυσικές καταστροφές, κάποιοι πολίτες μπορεί να αγνοήσουν το μήνυμα θεωρώντας ότι πρόκειται για ακόμη μία φάρσα ή κυβερνοεπίθεση.