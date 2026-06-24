Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που χτυπούσε ηλικιωμένες για να αρπάξει κοσμήματα – Πάνω από 7.000 ευρώ η λεία του

Ένας 26χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τη διάπραξη τεσσάρων ληστειών με σωματική βία σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, με τη λεία να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε κοσμήματα. Ο δράστης έστηνε ενέδρα στα θύματα σε εισόδους πολυκατοικιών και φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του στις Συκιές.

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Ηλικιωμένη
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ηλικιωμένες γυναίκες έβαζε στο στόχαστρό του ένας 26χρονος ληστής, ο οποίος δεν δίσταζε να χτυπήσει τα ανυποψίαστα θύματά του για να αρπάξει τα κοσμήματά τους, στη Θεσσαλονίκη.
  • Από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026, ο κατηγορούμενος φέρεται να διέπραξε τέσσερις ληστείες, χρησιμοποιώντας σωματική βία, με τη συνολική λεία του να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.
  • Ο 26χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/6) στις Συκιές και κατά τον έλεγχο αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία εναντίον των αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

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Ηλικιωμένες γυναίκες έβαζε στο στόχαστρό του ένας 26χρονος ληστής, ο οποίος δεν δίσταζε να χτυπήσει τα ανυποψίαστα θύματά του για να αρπάξει τα κοσμήματά τους, στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης έστηνε ενέδρα στις ηλικιωμένες γυναίκες, στις εισόδους ή στο εσωτερικό των πολυκατοικιών όπου διέμεναν, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026, ο κατηγορούμενος φέρεται να διέπραξε τέσσερις ληστείες, χρησιμοποιώντας σωματική βία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων.

Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/6), στις Συκιές και κατά τον έλεγχο φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία εναντίον των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση.

 

 

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