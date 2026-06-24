Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που χτυπούσε ηλικιωμένες για να αρπάξει κοσμήματα – Πάνω από 7.000 ευρώ η λεία του

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Ηλικιωμένες γυναίκες έβαζε στο στόχαστρό του ένας 26χρονος ληστής, ο οποίος δεν δίσταζε να χτυπήσει τα ανυποψίαστα θύματά του για να αρπάξει τα κοσμήματά τους, στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης έστηνε ενέδρα στις ηλικιωμένες γυναίκες, στις εισόδους ή στο εσωτερικό των πολυκατοικιών όπου διέμεναν, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026, ο κατηγορούμενος φέρεται να διέπραξε τέσσερις ληστείες, χρησιμοποιώντας σωματική βία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων.

Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/6), στις Συκιές και κατά τον έλεγχο φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία εναντίον των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση.