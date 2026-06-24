Ληστές προσπάθησαν να μπουκάρουν σε μπουτίκ, αλλά ο σεκιουριτάς είχε άλλη γνώμη – Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή

Ένας «σούπερ-ήρωας» σεκιούριτι απώθησε κουκουλοφόρους που προσπάθησαν να ληστέψουν μια μπουτίκ στο Σόχο στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, με την άγρια συμπλοκή να καταγράφεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Ο Tyrell Gibbs, 34 ετών, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι εργαζόταν στο κατάστημα «Rebelonging» για λιγότερο από δύο εβδομάδες όταν σημειώθηκε η θρασύτατη απόπειρα ληστείας. Για να σταματήσει την ξαφνική έφοδο των κλεφτών, χρησιμοποίησε τις ικανότητες και την εμπειρία που είχε από μικρός, όταν έπαιζε αμερικανικό ποδόσφαιρο.

«Τους αντιμετωπίζεις στη γραμμή εκκίνησης», είπε ο Gibbs, ο οποίος έχει οκτώ χρόνια προϋπηρεσίας στην ασφάλεια και σε ξενοδοχεία, ενώ εργάζεται και ως μοντέλο. «Αυτό κάναμε… Ένιωσα ότι αν τους αντιμετώπιζα σε εκείνο το σημείο και τους περιόριζα εκεί, θα έφευγαν, αντί να τους επιτρέψω να έρθουν προς το μέρος μου», δήλωσε ο Gibbs για τη μάχη στην είσοδο του καταστήματος στο Μανχάταν. «Απλά ξέρω ότι στον αθλητισμό, είτε βγαίνεις μπροστά είτε κάνεις πίσω».

«Το μέλημά μου ήταν να αντιδράσω», είπε ο Gibbs, ο οποίος γεννήθηκε στο Μπρούκλιν και μεγάλωσε στο Χάρλεμ, παίζοντας για το παιδικό πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου Harlem Knights. «Δεν είχα καν σκοπό να παλέψω», είπε ο σεκιουριτάς, τον οποίο ο εργοδότης του χαρακτήρισε «εκπληκτικό». «Δεν ήθελα να τους βλάψω, ούτε ήθελα να βλάψω κανέναν άλλον, αλλά ήθελα να κρατήσω τους πάντες ασφαλείς, δημιουργώντας απλώς ένα φραγμό ανάμεσα σε μένα, την πόρτα και τον ανοιχτό χώρο της πόρτας».

Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 3 μ.μ. στο κατάστημα της West Broadway, όταν μια κοπέλα που φορούσε μαντίλα και σκούρα γυαλιά ηλίου μπήκε στο κατάστημα και ο σεκιουριτάς τής κράτησε την μπροστινή πόρτα, σύμφωνα με πλάνα που ανάρτησε η μπουτίκ στο Instagram.

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Τότε επικράτησε το απόλυτο χάος. Δύο άνδρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, προσπάθησαν να ορμήσουν στην πόρτα, αλλά ο Gibbs δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση – με το βίντεο να τον δείχνει να τους αποκρούει σαν αμυντικός του NFL, σπρώχνοντάς τους μακριά μέχρι που τα παράτησαν και έγιναν καπνός τρέχοντας στον δρόμο για να ξεφύγουν.

Ο Gibbs σημείωσε ότι στο γυμνάσιο έπαιζε με τους Knights και αργότερα έπαιξε μπάσκετ, κάτι που, όπως είπε, τον βοήθησε «απολύτως» να προετοιμαστεί για την αντιπαράθεση με τους επίδοξους κακοποιούς. «Απλώς προσπαθούσα να κρατήσω αυτή την πόρτα κλειστή», είπε. «Ήταν χαοτικό».

Η κοπέλα που είχε μπει νωρίτερα στο μαγαζί, πέρασε τότε γρήγορα δίπλα από τον φρουρό και τράπηκε σε φυγή. Η συμμορία «διέφυγε από τη West Broadway προς την Canal St γύρω στις 2:52-2:57 μ.μ. με μια λευκή Acura. (Αναζητούμε την πινακίδα κυκλοφορίας τους και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία)», ανέφερε το κατάστημα στο Instagram.

«Είμαστε ανοιχτά μόνο μία εβδομάδα και αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, αλλά πρέπει να φτάσουμε στην άκρη του νήματος για να αποτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο και σε άλλες επιχειρήσεις», δήλωσε το κατάστημα. «Ευχαριστούμε την εκπληκτική μας ασφάλεια που μας κράτησε ασφαλείς, είμαστε πραγματικά τόσο ευγνώμονες».

Ο Gibbs εξέφρασε τη λύπη του για την έξαρση της εγκληματικότητας στην πόλη τα τελευταία χρόνια. «Μικροκλοπές, διαρρήξεις αυτοκινήτων. Μερικά πράγματα όπως απάτες και όλα τα σχετικά. Μικροεγκλήματα, αλλά όλα γίνονται για τα λεφτά», είπε.

«Πιστεύω ότι είναι θέμα οικονομίας. Είναι μια πραγματικά δύσκολη περίοδος για πολλούς ανθρώπους μετά την πανδημία, οπότε μπορώ μόνο να φανταστώ τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στα σπίτια. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζω σε αυτές τις καταστάσεις είναι πολύ νεαροί. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ξεφύγουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται».