Λέσβος: Θρήνος και ερωτήματα για την 36χρονη γιατρό που «έσβησε» λίγες ημέρες μετά τον τοκετό – Για «έναν πραγματικό άγγελο» μιλούν συνάδελφοί της

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Λέσβου για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, ύστερα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε, λίγες ώρες αφού έφερε στον κόσμο το παιδί της. Οι δικοί της άνθρωποι πενθούν και αναμένουν τις απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις, που ίσως ρίξουν φως στην αιτία θανάτου της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας stonisi.gr, η 36χρονη επρόκειτο αρχικά να υποβληθεί σε καισαρική τομή, ωστόσο τελικά γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το νεογνό είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου, μία ημέρα μετά την γέννα, εμφάνισε υψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ την Δευτέρα 22 Ιουνίου, διασωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την αεροδιακομιδή της 36χρονης με πτήση του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου. Την γυναίκα συνόδευσε και σύζυγός της, ο οποίος είναι, επίσης, γιατρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, η κατάσταση της ασθενούς ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη κατά τη διάρκεια της διακομιδής. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασε τις αισθήσεις της μετά την προσγείωση στην Αθήνα και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης κατά τη μεταφορά της προς το νοσοκομείο «Αττικόν», δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τους αρμόδιους να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία που οδήγησε στην τραγική αυτή εξέλιξη.

Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής, Πέτρος Μαχαίρας, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου, δήλωσε συγκλονισμένος από την εξέλιξη και ανέφερε: «Περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση».

Ποια ήταν η 36χρονη γιατρός

Σύμφωνα με το aeolos.tv, η 36χρονη γιατρός εργαζόταν αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ενώ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχε μετακινηθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

Η απώλειά της προκάλεσε σοκ και θλίψη στους συναδέλφους της, οι οποίοι ανέλαβαν τη μεταφορά της στην Αθήνα, αγωνιώντας κάθε λεπτό για τον δικό τους άνθρωπο.

Η 36χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, πάντα με ένα ζεστό χαμόγελο. Ήταν αφοσιωμένη στο έργο της, έκανε συνεχείς εκπαιδεύσεις στο ΕΚΑΒ και ήταν η μοναδική γιατρός του ΕΚΑΒ στο Αιγαίο με έδρα τη Μυτιλήνη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έκανε τις εφημερίες της στο ΕΚΑΒ ακόμη και όταν βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, ενώ παρά τις ατελείωτες ώρες σκληρής δουλειάς, ήθελε να βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασθενείς.

Συνάδελφοί της, που αδυνατούν να πιστέψουν ότι έφυγε τόσο ξαφνικά, στην πιο όμορφη στιγμή της ζωή της, μιλούν «για έναν πραγματικό άγγελο».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Στρατής Κλεάνθης, σε ανάρτησή του στην Ομάδα Εργαζόμενων στο facebook αναφέρει τα εξής:

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στο οποίο προσφάτως διορίστηκε θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με τη είδηση ότι χάσαμε την ιατρό Μάγδα Πασβουρη τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο δύναμη», αναφέρει.

Οι σημαίες στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.