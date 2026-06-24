Λέσβος: Ερωτήματα για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού έπειτα από επιπλοκές στον τοκετό – Αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες πέθανε μία 36χρονη γιατρός από τη Λέσβο, μετά τις επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από τον τοκετό της. Η γυναίκα είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο το Σάββατο η κατάστασή της επιδεινώθηκε.

Τη Δευτέρα, η 36χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της στο νοσοκομείο.

Αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Η τοπική κοινωνία της Λέσβου παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο της 36χρονης μητέρας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρμόδιοι αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική εξέλιξη.

Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής, κ. Πέτρος Μαχαίρας, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου, δήλωσε συγκλονισμένος από την εξέλιξη και ανέφερε: «Περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση».