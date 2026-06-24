Λέσβος: Ερωτήματα για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού έπειτα από επιπλοκές στον τοκετό – Αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Μία 36χρονη γιατρός από τη Λέσβο πέθανε μετά τις επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από τον τοκετό της. Η γυναίκα είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στη ΜΕΘ του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, όπου κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της. Η υπόθεση διερευνάται, ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Νοσοκομείο,
πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου μίας 36χρονης γιατρού από τη Λέσβο, έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασε μετά τον τοκετό της.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Μυτιλήνης και στη συνέχεια αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της.
  • Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη. Αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της τραγικής εξέλιξης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες πέθανε μία 36χρονη γιατρός από τη Λέσβο, μετά τις επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από τον τοκετό της. Η γυναίκα είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο το Σάββατο η κατάστασή της επιδεινώθηκε.

Τη Δευτέρα, η 36χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της στο νοσοκομείο.

Αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Η τοπική κοινωνία της Λέσβου παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο της 36χρονης μητέρας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρμόδιοι αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική εξέλιξη.

Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής, κ. Πέτρος Μαχαίρας, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου, δήλωσε συγκλονισμένος από την εξέλιξη και ανέφερε: «Περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ